En la actualidad enfermedad o transtornos alimenticios son cada vez más frecuente. La gran mayoría de estos nace por alguna sintomatología mental; por eso mismo, al abordar dicho tema es habitual que se pida tacto y cuidado para expresarse. Esto último es lo que se le reclama a la youtuber colombiana “Pautips”, quien relacionó este mal con Satanás.

La influencer, natural de Bogotá, suele publicar en sus redes sociales contenidos sobre maquillaje, cuidado de la piel, ejercicio físico, autoayuda y otros temas .

No obstante, en esta ocasión llamó la atención de propios y extraños al tocar una problemática muy sensible, principalmente porque los afectados suelen ser jóvenes y/o adolescentes.

¿QUÉ DIJO “PAUTIPS” SOBRE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS?

“Pautips “ realizó un video hablando sobre la difícil situación que viven las personas que padecen trastornos alimentarios (TCA). Si bien al principio narró desde su experiencia personal, luego se acogió a la biblia y a conceptos religiosos para explicar su punto de vista.

“Cuando recibes al espíritu santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tu dejas de alimentarlo, se va ir secando”, aseveró la celeb.

Estas palabras no cayeron nada bien en cientos de seguidores y usuarios que expresaron su descontento. “Pautips diciendo que los trastornos alimenticios son por culpa de satanás y que se curan orando”, “Pautips minimizar la enfermedad es demasiado irresponsable. Los trastornos psíquicos no se manifiestan por falta de Dios, no son batallas espirituales, no se curan orando”, “cuando te arrodilles a vomitar, te estás arrodillado a adorar a satanás”, fueron algunas de las reacciones.

¿QUIÉN ES “PAUTIPS”, LA YOUTUBER COLOMBIANA QUE RELACIONÓ LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS CON EL DIABLO?

Paula Galindo es el nombre verdadero de esta influencer que nació en Bogotá, Colombia, el 10 de noviembre de 1994. “Pautips” es en la actualidad una de las influenciadoras más reconocidas de su país con más de 8 millones de seguidores en Instagram y más de 9 en su canal de YouTube.

No en vano fue ganadora del premio Kids’ Choice Award Colombia a la Youtuber Favorito de la edición 2017.