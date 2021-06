Después del anuncio que realizaron la famosa youtuber Yuya y su pareja Siddhartha sobre la llegada de un nuevo integrante a sus vidas, los seguidores de ambos personajes enloquecieron e inundaron de mensajes y “me gusta” la foto que publicaron cada uno en sus redes sociales.

“Voy a ser mamá (…). Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, escribió la joven; mientras que su novio redactó: “Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea. Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito (…)”.

Ante la llegada de su bebé, al cual el músico llamó Mar, son muchos los que se preguntan quién es el futuro padre. Si también eres una de las personas que no sabe sobre la pareja de la influencer, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

El joven conquistó el corazón de la influencer y ahora se convertirán en padres primerizos. (Foto: Siddhartha / Instagram)

¿QUIÉN ES SIDDHARTHA?

Jorge Siddhartha González Ibarra nació en Guadalajara, Jalisco. Su familia, que tenía gusto por la música, le obsequió sus primeros instrumentos, siendo la batería su principal medio de expresión. Con el paso del tiempo, se involucró en varios proyectos y a la par trabajaba como Drum Tech (técnico de batería) de Alejandro Pérez ‘Orco’, baterista de Azul Violeta. A raíz de que ‘Orco’ tuviera un accidente, él comenzó a reemplazarlo temporalmente, ganando mucha experiencia.

Cuando se unió a la banda de rock Zoé tuvo su gran oportunidad comenzando así la gira de su EP “The Room” por varios puntos del país, así como su épica presentación en el Teatro Metropolitan. Aquí permaneció un par de años hasta la grabación de su disco “Memo Rex Commander” y el “Corazón Atómico de la Vía Láctea”.

Luego comenzó su carrera como solista con su disco “Why you?”, donde no sólo interpretó su tema, sino también compuso las letras, tocó, grabó y produjo canciones de la mano de su colaborador y amigo Aldo Muñoz.

Es un cantante de indie rock mexicano. (Foto: Siddhartha / Instagram)

Siguió cosechando éxitos como “El vuelo del pez” (2014), “Únicos” (2016) y “Memoria futuro” de estudio; asimismo, “Al aire”, su primer disco en vivo. Él también ha colaborado con artistas como Caloncho, Ximena Sariñana, Carlos Sadness, Technicolor Fabrics y recientemente con Ana Torroja en Mapa.

La trayectoria musical de Siddhartha también incluye su faceta como productor musical en los proyectos “Fruta Vol. 1 y 2” de Caloncho y en el álbum debut de la banda Technicolor Fabrics “Run... The Sun Is Burning All Your Hopes” y para su tercero “Bahía Santiago”, así también en temas para la cantante pop Sasha Sokol.

Desde 2019, mantiene una relación con la youtuber Yuya, de quien está esperando su primer hijo. Debido al inmenso amor que le tiene, Siddhartha le dedicó a su amada la canción “Buscándote”, que pertenece a su álbum “Memoria futuro” (2020).