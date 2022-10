Desde su participación estelar en la sitcom de “The Big Bang Theory”, Kaley Cuoco se ha convertido en una de las principales celebridades de la pantalla chica. Así, su legión de fans, que se cuenta por millones, se sorprendió y alegró por la noticia de que está en la dulce espera. La actriz está embarazada y muchos desean saber quién es la pareja y padre de su futuro bebé.

La artista, natural de California, tiene en su historial de vida más de una relación, incluso en dos de ellas llegó hasta el altar: estuvo casada con Ryan Sweeting entre 2013 y 2016, y tiempo después se separó de Karl Cook en septiembre de 2021, luego de tres años de matrimonio .

Sin embargo, a diferencia de las relaciones antes mencionadas, el tiempo de novios con su actual pareja, Tom Pelhrey, es menor a medio año. Aún así ambos ya se encuentran a la espera de convertirse en padres por primera vez.

¿QUIÉN ES TOM PELPHREY, PAREJA DE KALEY CUOCO?

Tom Pelphrey es un actor estadounidense, nacido en Nueva Jersey un 28 de julio de 1982, por lo que en la actualidad tiene 39 años de edad y una gran trayectoria en la profesión que decidió desempeñar para toda su vida. Desde muy joven ingresó en la Escuela de Artes Mason Groos de la Universidad de Rutgers, pues siempre supo que quería desempeñarse como actor. Durante su paso por aquel centro de estudios, tuvo la oportunidad de estudiar a Shakespeare.

Todo ello le permitió alcanzar papeles muy importantes en diferentes series de televisión y películas, pero recientemente se le recuerda por su papel de Ben en “Ozark”, producción de Netflix. Pero no solo se ha parado frente a cámaras, pues ha participado en varias obras teatrales, incluyendo dos de Broadway.

Además, es cofundador de una compañía de teatro, Apothecary Theatre Company, la cual tiene como objetivo ayudar a jóvenes actores a actuar y producir sus propios proyectos sin tener que pasar duras audiciones.

El 11 de octubre de 2022, Kaley Cuoco anunció que espera un bebé con Tom Pelphrey (Foto: Kaley Cuoco / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON E INICIARON SU HISTORIA DE AMOR KALEY CUOCO Y TOM PELPHREY?

Durante una entrevista con USA Today, Kaley Cuoco reveló que conoció a Tom Pelphrey luego que el gerente de ambos, Andrea Pett-Joseph, les “tendiera una trampa”. Los dos se conocieron en el estreno de Ozark en abril y las chispas volaron instantáneamente. Fue amor a primera vista, dijo la actriz.

“Escuché su voz, me di la vuelta, y fue como si mi vida hubiera terminado, o simplemente comenzara. Me golpeó. Fue amor a primera vista”, recordó. “Nos conectamos de inmediato. Siento que lo conozco de toda la vida, pero no estaba lista para él”, aseveró la también protagonista de “The flight attendant”.