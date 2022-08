En las últimas horas, el mundo del espectáculo volvió a poner sus miradas en Alondra García Miro, la modelo y expareja del delantero peruano Paolo Guerrero. Y es que luego de que el entorno de la celebridad confirmase el término de su relación con el futbolista de la Selección Peruana, se le ha visto vacacionando en las playas de Europa. Ahí fue captada con varios aparentes pretendientes: uno de ellos, Vadhir Derbez.

La hermana de la modelo confesó hace unas semanas que Alondra y Guerrero habían decidido tomar rumbos diferentes en su vida, por lo que su mediática relación llegó a su fin. No obstante, García Miró no desaprovechó el tiempo para brindarse unas vacaciones por el “Viejo Continente”.

Allí disfrutó de las playas de Ibiza, en donde fue captada por las cámaras del programa “Amor y fuego”, de Willax TV , quien la captó en situaciones cariñosas con un modelo de origen español, pero del que no se sabe más, de acuerdo al informe del mismo magazine. Lo que sí se sabe es que ha despertado también el interés del actor y modelo Vadhir Derbez.

La "ojiverde" en las playas de Cala Llonga, en las Islas Baleares, España (Foto: Alondra García Miró / Instagram)

LA INTERACCIÓN EN REDES ENTRE ALONDRA GARCÍA MIRO Y VADHIR DERBEZ

El mismo programa de espectáculos señaló que el artista mexicano Vadhir Derbez ha venido dándole “like” a las últimas publicaciones en Instagram de Alondra García Miró , en donde exhibe sus curvas y belleza en las playas de Ibiza (España) y Mykonos (Grecia).

Asimismo, el mencionado magazine hizo énfasis que ambas celebridades han empezado a seguirse en Instagram y además cada uno por su cuenta subió una historia del mismo chef con una paella en el mismo lugar y con una diferencia de solo horas.

Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado explícitamente si se conocen, pero en redes sociales ya empezó a saltar el rumor de que se trataría de un nuevo pretendiente.

TROME | Hijo de Eugenio Derbez estaría interesado en Alondra García Miró (Amor y Fuego)

¿QUIÉN ES VADHIR DERBEZ, POSIBLE NUEVO AMOR DE ALONDRA GARCÍA MIRO?

Este actor mexicano de 31 años es uno de los cuatro hijos de Eugenio Derbez, el exitoso y reconocido humorista y actor azteca. Creador de “La familia P. Luche” y protagonista de la cinta “No se aceptan devoluciones”.

Vadhir es el segundo de los cuatros hijos de Eugenio -los otros tres se llaman Aislinn, José Eduardo y Aitana y con todos ellos es hermano de padre- y su madre se llama Silvana Prince. El natural de Ciudad de México comenzó su carrera de actuación apenas a los 6 años.

Eugenio Derbez y su hijo Vadhir en la Fiesta de los Óscar de la Feria de Vanity de 2022 en Beverly Hills, California (Foto: AFP)

Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en “Cómplices al rescate”, “De pocas, pocas pulgas”, y el programa producido por su padre Eugenio, “Vecinos,” también participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado “Mira quién baila” en el cual se convirtió en ganador. En el cine, debutó con un pequeño papel en la película “How to be a latin lover”.