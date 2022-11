Shakira es tendencia en estas últimas semanas a nivel mundial por su accionar artístico y personal. El lanzamiento de su nuevo sencillo “Monotonía” ha sido un rotundo éxito de reproducciones y las repercusiones en la Internet no cesan. Además, se conoció que ya llegó a un acuerdo con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, de quien se separó en junio pasado. No obstante, no es la única razón por la que se habla de ella... al menos en Colombia.

En su país y en su natal Barranquilla se habla por estos días de la cantautora y de su prima, Valerie Domínguez, una modelo que se ha ido convirtiendo en una celebridad de la televisión colombiana y que hoy en día ya es una influencer en redes sociales.

Domínguez es prima en segundo grado de la intérprete musical y a sus 41 años encandila a propios y extraños cuando aparece en televisión . Conoce a continuación un poco más de esta barranquillera que refrenda que la belleza y talento corre por la sangre de la familia de Shakira.

Tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram (Foto: Valerie Domínguez / Instagram)

¿QUIÉN ES VALERIE DOMÍNGUEZ?

Valerie Domínguez Tarud es una actriz, diseñadora, influencer, modelo y presentadora de televisión colombiana de 41 años con una gran experiencia en concursos de belleza, llevándose la corona de Señorita Colombia 2005.

Al año siguiente, la modelo de ascendencia árabe y libanesa representó al país en el concurso Miss Universo, quedando entre las 10 finalistas.

Luego de su experiencia en pasarelas, Valerie se unió a la versión original de “Hasta que la plata nos separe” y “El último matrimonio feliz”, logrando su primer protagónico en “Los caballeros las prefieren brutas”.

Si bien en la carrera de la modelo ha tenido varios logros, destacando en muchos de sus proyectos, Valerie Domínguez fue parte de una investigación por ser parte de un programa de gobierno que debía repartir 306 millones de pesos colombianos a los ganaderos, pero que terminaron siendo desviados en favor de su exnovio.

LA FAMILIA DE VALERIE DOMÍNGUEZ Y SHAKIRA

Valerie no es la única famosa en su familia o con un paso por concursos de belleza, pues la corona que ganó en 2005 la recibió de manos de su prima Adriana Tarud, quien se llevó el título en la edición anterior.

Además, en más de una ocasión se destacó su parentesco con Shakira, una de las cantantes más importantes en la historia del país. Cabe destacar que, si bien es presentada como su prima, la modelo es sobrina de la exnovia de Gerard Piqué.

“Soy pariente de Shakira por el lado de mi papá. Mi papá es sobrino del papá de Shakira”, comentó en entrevista con Univision.