Tuvieron que pasar doce meses para que la actriz Bella de la Vega pueda superar el luto de su difunto esposo y logre abrir nuevamente su corazón hacia un otro galán. Esta vez, la también bailarina presentó a William Waggoner, un reconocido gestor petrolero de 63 años de edad. Entérate más aquí.

Luego del fallecimiento del productor José Ángel García, todo el panorama mexicano dio muestras de apoyo a su viuda Bella de la Vega, quien durante este año intentó olvidar las penas buscando el amor en otros brazos, aunque parece que finalmente lo hizo de la mano de William Waggoner.

Aunque para muchos es un desconocido mediático, no cabe duda de que el Presidente y CEO de Mexico Petroleum Company llegó para quedarse en el corazón de la bailarina mexicana, no en vano Bella viene gritando su amor en cada entrevista que brinda a los medios de comunicación.

Esta vez, de la Vega ofreció una entrevista a TV Notas en donde reveló que permanece muy feliz a lado de su nueva pareja de 63 años, quien incluso le habría dado una sortija en señal de promesa debido a que, dicho por la propia artista, “vamos en serio”.

¿QUIÉN ES WILLIAM WAGGONER?

El flamante novio de Bella tiene 63 años de edad y una vasta trayectoria en el rubro petrolero, además posee estudios en Gestión de Petróleo por la Universidad de Oklahoma y especializaciones en Oxford, según contó la misma Bella.

Inclusive, el sexagenario tiene un doctorado en Leyes sobre recursos naturales por la Universidad de Nuevo México. A día de hoy es Presidente y Ceo de Mexico Petrolum.

Es así que debido a sus responsabilidades en Mexico Petroleum Company, Waggoner viaja a menudo a México, y, al parecer, en uno de esos viajes, conoció a la ex madrastra de Gael García.

Siguiendo en la conversación, la histrionisa reveló que su pareja actual tiene 12 años de divorciado y 4 hijos, quienes ya andan enterados del romance que mantiene con su papá. Es más, De la Vega manifestó que ya le han manifestado sus felicitaciones.

CONOCIDOS EN COMÚN

La actual pareja mediática de México se conocio por medio de un amigo en común, en donde se enamoraron a primera vista, según narra la bailarina. Desde ese primer día, el magnate petrolero le pidió su teléfono celular y comenzó la plática día a día.

Luego, se dieron que la química fluía constantemente y poseían diversos intereses en común, lo cual les dio la base para afianzar una relación que hoy se traduce en un sólido noviazgo público.

Haciendo memoria, la actriz indicó que en uno de los viajes que hizo Waggoner hacia Ciudad de México fue que el millonario le entregó un anillo de promesa y amor eterno.

“Es muy guapo, varonil; su cara, es delgado, se cuida mucho, come sano. Y de su forma de ser me encanta que es muy trabajador, disciplinado y super romántico; me regala rosas constantemente, me trae bolsas de Estados Unidos y ya hasta un anillo de promesa me dio. Dice que cuando viva con él allá en Estados Unidos me va a consentir, que me va a dar un carro y va a comprar una casa para nosotros”, finalizó la mexicana al portal de noticias.