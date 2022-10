El éxito mundial de “Cobra Kai” en Netflix sigue generando revuelo dentro del panorama mediático y los amantes de las artes marciales. Si bien esta historia nació después de la aclamada franquicia “Karate Kid”, miles de fanáticos comenzaron a engancharse a esta serie de televisión gracias a los roles de William Zabka y Ralp Macchio.

No cabe duda de que la nostalgia sigue siendo algo que muchos de nosotros anhelamos conforme vamos creciendo. Y es que tras la producción de ‘Cobra Kai’, miles de adultos comenzaron a evocar a “Karate Kid” y las intrépidas aventuras de ‘Johnny Lawrence’ y ‘Daniel LaRusso’, protagonistas de la épica saga de artes marciales.

Aunque este nuevo reboot llegó a romper récords de audiencia de varios países del mundo , vale precisar que en inicio se transmitía en la plataforma de YouTube a mediados del 2020, donde se llegó a lanzar sus dos primeras temporadas.

La serie transmitida en Netlfix logró romper varios récords de audiencia en diversos países (Foto: Netflix)

Pero, ¿quién es precisamente Zabka y cómo logró interpretar un papel tan icónico para el mundo de la televisión? En Trome te contamos más a detalle sobre uno de los antagonistas de “Cobra Kai”.

¿QUIÉN ES WILLIAM ZABKA?

Si bien saltó al estrellato gracias a su papel en ‘Karate Kid’ hace más de 20 años, la vida de Zabka siempre se manejó de perfil bajo. Nacido el 20 de octubre de 1965 en la ciudad de Nueva York, el actor ha dejado en más de una vez que interpretó al rubio antagonista sin tener nociones básicas de artes marciales. Sin embargo, debido al gran profesionalismo que corre por sus venas, optó por llevar clases de artes marciales que terminaron por perfeccionar su experiencia en cintas de karate.

William Zabka da vida a Johhny Lawrence en "Karate Kid" y "Cobra Kai" (Foto: Sony Pictures)

“Mi entrenamiento en artes marciales fue una especie de curso intensivo sobre cómo parecer un cinturón negro. Conozco los movimientos de un cinturón negro: patadas, estiramientos y todo eso”, indicó el histrión en declaraciones que recoge el medio argentino Clarín.

No obstante, Willian confesó que debutó en la pantalla chica mucho antes de su aparición en la franquicia que estelarizó junto a Daniel LaRusso, evidenciando así que había nacido para las cámaras y los flashes.

Así luce William Zabka 33 años después del estreno de Karate Kid. (Foto: Getty Images)

“Curiosamente, cuando era niño, mi primer trabajo como actor, a los 5 años, fue una interpretación de Los tres chanchitos. Me eligieron como el lobo feroz. Yo no me propuse ser un villano en el cine. A veces te conviertes en un personaje y, a veces, el personaje se convierte en ti”.

SU AMISTAD CON LARUSSO

Como es bien sabido, William demostró en más de una ocasión que su personaje difiere bastante de su verdadera personalidad, incluso, confesó que tiene una larga y estrecha amistad con el protagonista.

“Hemos sido amigos a lo largo de los años, aparecimos juntos en Cómo conocí a nuestra madre. Pero cuando volvimos al set había una electricidad y una energía palpables. Ha sido increíble explorar eso de nuevo”, añadió el actor de 57 años.

Ambos actores llevan una relación amical fuera de los sets de rodaje (Foto: Amy Sussman/Getty Images)

Respecto a su papel en la aclamada serie televisiva, Zabka confesó que su protagónico tendrá una construcción que le permitirá crecer y cambiar a lo largo de la trama.

“Eres producto de tu educación, tu entorno y tus mentores. Y él (Johnny) ha tenido una vida difícil. Está tratando de resolver las cosas y ordenar su pasado, cambiar y crecer. Eso es lo que me sorprende de lo que los escritores han hecho con el personaje. Johnny está en camino hacia su propia redención y recuperación”.

No queda duda alguna que Zabka marcó, y sigue marcando, a generaciones y curiosos de las series de artes marciales. Desde aquí esperamos que sigas haciéndonos felices con tu genial actuación, William.