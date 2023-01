A casi nada de empezar el tan ansiado Miss Universo, el mayor certamen de belleza a nivel mundial, nuestros amigos colombianos ya vienen apostando unas cuantas fichas por Mafe Aristizábal, la representante de Colombia que ya sueña con ser nombrada como la mujer más bella de todo el planeta. ¿Lo conseguirá?

El próximo 14 de enero, los flashes y los principales medios de todo el mundo tendrán puestos sus ojos en Estados Unidos y la celebración de una nueva edición del Miss Universo 2022. Y como no podría ser de otra manera, Latinoamérica estará muy bien representada gracias a sus bellísimas representantes.

Eso sí, una de las grandes favoritas es María Fernanda Aristizábal Urrea, modelo colombiana de 25 años de edad que tiene una consigna clara: ser la próxima Miss Universo 2023 y cumplir uno de sus más grandes sueños dentro del mundo del modelaje y las pasarelas.

Sin embargo, la colocha la tendrá muy difícil dentro del certamen debido a la alta competencia que se viene dando en estas últimas ediciones. ¿Logrará poner el nombre de Colombia en lo más alto? Pues, repasemos un poco de su vida para entender la razón por la que es una de las más grandes favoritas.

¿QUIÉN ES MAFE ARISTIZÁBAL?

Nacida en Quindío en 1997, María Fernanda Aristizábal Urrea, mejor conocida como Mafe Aristizábal, logró destacar dentro del mundo del modelaje tras ser elegida en 2019 como Señorita Colombia a sus 22 años. Sin embargo, ocurrió una serie de imprevistos que puso en jaque su trayectoria como flamante modelo colombiano.

Resulta que, a inicios del 2020, la pandemia truncó toda posibilidad de que Mafe logre internacionalizarse por completo, razón por la que perdió cierta popularidad mediática y nacional. Pero eso no es todo, pues la falta de contratos y acuerdos imposibilitó que la modelo llegue a asistir al tan ansiado Miss Universo durante los años siguientes.

La experta en modelaje tiene 25 años de edad (Foto: Mafe Aristizábal / Instagram)

No obstante, eso no terminó por desalentar a la bella María Fernanda, pues logró ser nombrada como Miss Universo Colombia 2022, anuncio que llegaría el 6 de abril de ese año y que logró poner de nuevo a la modelo en carrera hacia su meta: ser la mujer más bella del mundo.

Tras ello, el trabajo arduo, preparaciones, prácticas y demás han sido de los más cansados para la nacida en Quindío, aunque eso no le quita el sueño de poder coronarse en el certamen de belleza más importante de todo el planeta.

De hecho, hace poco se refirió a los sueños que tuvo de niña en una entrevista para un medio local, evidenciando que su espíritu de luchadora viene en su interior.

“Yo siempre me he caracterizado por ser muy soñadora y agradezco a la Mafe niña porque nunca dejó de soñar. Nunca he querido pasar por encima de nadie, pero a la vez he luchado por lo que quiero”, dijo la modelo de 25 años a la revista ALÓ.

Pase lo que pase el próximo 14 de enero, nadie puede dudar de la belleza y el glamour de la colombiana. ¡Enhorabuena por su ‘reina’, Colombia!