¿Cuáles son los actores turcos que destacaron en el 2021? Los galanes de las telenovelas turcas han tenido el año soñado por el éxtio de sus producciones a nivel internacional. Celebridades como Kerem Bürsin (“Love Is in the Air”), Murat Ünalmış (“Tierra amarga”) y Alp Navruz (“Ada Masali: el cuento de la isla”) son claros ejemplos de que sus carreras están despuntando a niveles que, tal vez, no se imaginaron antes.

MÁS INFORMACIÓN: La respuesta del actor Kerem Bürsin cuando le preguntaron si su relación con Hande Erçel había terminado

Los espectadores, además, han sido los más beneficiados con este gran momento de la televisión turca. Porque, ante una gran competencia, la calidad es la gran características de los dramas otomanos, al igual que el elenco conformado por nombres consolidados o prometedores, como los intérpretes que aparecen en esta lista.

Murat Ünalmış dio vida al gran personaje de Demir en la novela turca “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

10 GALANES TURCOS QUE TRIUNFARON EN EL 2021

10. KEREM BÜRSIN

Sin lugar a dudas, el 2021 ha sido el año de Kerem Bürsin. El galán turco se ha ganado la fama mundial por su papel de Serkan Bolat en “Love Is in the Air”, junto a Hande Ercel, quien también se ha vuelto su pareja en la realidad. La celebridad de 34 años ha recibido una serie de premios y hasta la ovación de otros televidentes fuera de Turquía, como le pasó en su visita a España.

Kerem Bürsin en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

9. ALP NAVRUZ

Alp Navruz ya tiene un nombre ganado en la industria televisiva pero su trabajo como Poyraz lo ha posicionado como uno de los actores más populares del año. La irrupción de “Ada Masali: el cuento de la isla” ha significado un empuje a su carrera y, a sus 31 años, su trayectoria se encuentra en uno de los mejores momentos. El intérprete, además, también ha destacado en el cine y en la escritura de libros.

8. BIRKAN SOKULLU

Birkan Sokullu es otro de los intérpretes que ha destacado en 2021. Su rol de Han en la telenovela turca “Inocentes” le hado una mayor visibilidad de su trabajo no solo en su país, sino que también a nivel internacional. El artista de 36 años sigue destacando en el medio local y su fama ha crecido en las redes sociales, con más de 800 mil seguidores en Instagram.

Birkan Sokullu es uno de los actores con más seguidores en la red social Instabgram. (Foto: Birkan Sokullu / Instagram)

7. MURAT ÜNALMIS

A Murat Ünalmış no le significó ningún problema hacer de villano en “Tierra amarga”. Su desempeño como Demir Yaman lo ha colocado entre los galanes turcos más seguidos del 2021. Su interpretación del esposo de Züleyha le hizo ganar más admiradores, que lo han aplaudido hasta el final de su personaje en la telenovela turca. El actor, en sus 40 años, sigue reafirmando que tomó la decisión correcta al dedicarse a la actuación.

Murat Ünalmış en una escena de “Tierra amarga”. (Foto: Tims & B Productions)

6. İBRAHIM ÇELIKKOL

İbrahim Çelikkol se robó el corazón de los televidentes con su trabajo de Mehdi en “Mi hogar, mi destino”. El actor de 40 años ha tenido un gran año a nivel mundial por su más reciente trabajo en la televisión. El artista pudo haber tenido una carrera como jugador de baloncesto, pero se inclinó por la moda y terminó siendo una de las celebridades de las telenovelas turcas.

İbrahim Çelikkol fue uno de los personajes que pusieron de cabeza a "Tierra amarga. (Foto: İbrahim Çelikkol / Instagram)

5. BURAK ÖZÇIVIT

Burak Özçivit ha brillado por su trabajo como Kemal en “Kara Sevda”, una de las telenovelas más populares a nivel internacional. Además, dicha producción es una de las pocas que se llevó un Premio Emmy. Este impacto también se ha replicado en la carrera de Burak, quien ahora lleva más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

4. RÜZGAR AKSOY

Rüzgar Aksoy destacó en este año por dar vida a Erçüment en la novela “Tierra amarga”. A pesar de que su papel rebosa maldad, el actor turco es uno de los más queridos de las redes sociales. El intérprete de 40 años lleva una vida muy saludable y es un amante de los animales.

3. ALPER SALDIRAN

Alper Saldiran es otra de las estrellas de “Inocentes”, una de las producciones turcas más famosas del momento. El actor dio vida a Uygar y ha ganado más fama desde dicho trabajo. El intérprete, además, se ha especializado en danzas folclóricas y acaba de publicar el libro “Historias de la Sala Blanca”. El 2021 ha sido un gran año para el artista.

2. İLHAN ŞEN

İlhan Şen es un actor de 33 años que ha dado vida a Ozan Korfali en “Amor, lógica, venganza”, una serie turca que ha triunfado en diversos países fuera de Turquía. A pesar de que nació en Bulgaria, ha vivido gran parte de su vida en Estambul, donde llegó cuando era un niño. No solo es uno de los galanes con más proyección en la industria televisiva sino que también ha destacado como modelo.

1. EMIR ÖZDEN

Emir Özden es uno de los actores turcos revelación del 2021. Con tan solo 26 años, sorprendió al público con su interpretación de Ege en la telenovela “Inocentes”. Aunque su primera opción fue estudiar Matemáticas, el joven lo dejó todo por seguir su sueño en la actuación y así fue cómo llegó a las telenovelas. “Alas rotas” fue el comienzo y la historia de Han e Inci le ha dado un empujón más grande a su prometedora carrera.