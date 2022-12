En medio del drama que vive Chyno Miranda, quien dejó el centro de rehabilitación Tía Panchita para ingresar a la clínica El Cedral, algunos personajes de su entorno más cercano han aparecido, pero no precisamente para brindarle todo el apoyo que necesita, sino creando caos. Nos referimos a su novia, su madre y su prima.

Debido a que las tres se han convertido en las otras protagonistas de los difíciles momentos que está pasando el artista, aunque no para apoyarlo, sino por las peleas y acusaciones que se han lanzado, te contamos más sobre cada una de ellas.

LA NOVIA DE CHYNO MIRANDA ACUSADA DE SU RECAÍDA

Como todos sabemos, Chyno Miranda tiene problemas de salud generados por la ansiedad, el estrés y temas económicos, a los que se le suma el supuesto consumo de drogas. Sobre este último, la madre del cantante acusó a Astrid Dayana Torre Alba Falcón, la nueva novia de su hijo, de hacerlo recaer en su adicción; no solo ello, aseguró que ella es quien le proporciona estupefacientes.

“Lo metimos en rehabilitación, salió caminando, bien. Yo me vengo [a Venezuela], pero después él consume, se escapa y consume. Eso es peor, porque hace más daño después de la encefalitis que le dio. Tiene una noviecita y él ve droga en ella, porque ella le suministraba la droga a él, y esa es mi gran preocupación”, señaló Alcira Pérez en una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta.

Los dimes y diretes con esta mujer se acentuaron después de que el artista fue retirado sin el consentimiento ni autorización de su progenitora a otro centro, del cual se desconoce quién está corriendo con los gastos. Y es que cuando Chyno Miranda se encontraba en Tía Panchita, era su propia familia la que costeaba todo. Ante la duda, la propia pareja aseguró que ella está pagando su estancia y tratamiento.

Aunque muchos creyeron su versión, el abogado de la familia del cantante manifestó que la novia no ha corrido con ningún gasto, toda vez que se enteró de que el propio Miranda se comunicó con quienes manejan sus finanzas para que paguen la cuota de la clínica. “Se recibió efectivamente una llamada desde la clínica El Cedral que tuvo como finalidad solicitar al departamento administrativo que maneja las situaciones de Chyno en Estados Unidos, la cantidad de cuatro mil dólares”, reveló.

Ante los cuestionamientos, Astrid Dayana Torre Alba Falcón tampoco se ha quedado callada, pues indicó que cuando se enteró con su novio del monto recaudado en el evento benéfico “Todos somos Chyno”, no han recibido nada de los 70 mil dólares. “Ese es el gran misterio: qué paso con el dinero de Jesús. Incluso, él llegó a preguntarse: ¿Dónde está mi dinero?”, dijo.

En las últimas semanas, la novia de Chyno Miranda se ha envuelto en una polémica por la situación del cantante (Foto: Astrid Dayana / Instagram)

LA MADRE DE CHYNO MIRANDA NO SE GUARDA NADA

La madre de Chyno Miranda, Alcida Pérez, tampoco se ha guardado nada y tras acusar a Astrid Dayana Torre Alba Falcón de la recaída de su hijo, reveló que ha recibido amenazas de muerte, por lo que fue a declarar a la Fiscalía de Caracas. El mismo drama se encuentra viviendo su sobrina, Yarubai Zapata Pérez.

“Hemos sido atacados, amenazadas, estamos temiendo por nuestras vidas”, manifestó, al tiempo de precisar que los ataques provienen desde las redes sociales.

Pero ella continuó hablando en otras ocasiones, incluso no dudó en desmentir a su hijo cuando acusó a Tía Panchita de tenerlo en condiciones deplorables durante su estancia de diez meses. “Él me dijo es que esa clínica tenía muchas normas, a ellos no le gustan las normas, entonces como ellos no pueden ni fumar ni tomar café, entonces no le gustaba”, señaló a People en Español.

Además, indicó que las condiciones en las que se encontraba dicho establecimiento no eran malas como lo señaló la novia de su hijo para buscar el cambio de clínica, por lo que mencionó que su traslado a El Cedral se produjo cuando el artista estaba dormido y dopado.

Alcida Pérez también despejó todas las dudas en torno al dinero de su hijo, por lo que señala que ella es quien administra todo.

La madre del artista busca por todos los medios que su hijo se recupere (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

LA PRIMA DE CHYNO MIRANDA SE ACERCÓ A ÉL POR INTERÉS

Yarubay Zapata, la prima de Chyno Miranda, también cobró protagonismo en medio de los difíciles momentos que vive el venezolano. Fue ella quien actuó de forma violenta con las autoridades encargadas cuando el cantante era trasladado a El Cedral. Pero a ello, se sumó una acusación muy grave: haberse apoderado del dinero del evento benéfico que realizaron en Estados Unidos por la salud de su pariente.

¿Por qué la sindicaron de tal hecho? Muchos creen que ella usó el dinero de su familiar para sus intereses personales, toda vez que adquirió una camioneta y un negocio a lo largo de este tiempo. Aunque son rumores, lo cierto es que ya nadie sabe en quién creer.

La madre de Chyno salió a defender a su sobrina y negó que se haya acercado a él por puro interés. Se sabe que Yarubay Zapata Pérez fue una de las personas que motivó al artista dejar Miami y regresar a Venezuela durante su proceso de rehabilitación. El motivo: que esté cerca de su familia.

Aunque no hay documentos que lo acrediten, varios aseguran que ella se convirtió en la responsable del cantante, por lo que habría tomado varias decisiones en la vida de su primo, incluyendo los temas económicos, pero como lo señalamos líneas arriba, su madre aclaró que ella era quien maneja las finanzas de su hijo y no la joven.