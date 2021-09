¿Qué sueño tenía Dwayne Johnson? La historia de “La Roca” es una de las más emocionantes por cómo supo sortear los obstáculos. Hubo un momento en que terminó con siete dólares en su billetera y sin nada más por delante. Pero no se rindió hasta convertirse en el recordado luchador “The Rock” de la World Wrestling Entertainment (WWE) y en uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Los que pocos saben es que, antes del ring, “El Rey Escorpión”, Luke Hobbs de “Rápidos y furiosos” y la fama, Johnson soñaba con ser otro tipo de profesional.

El éxito de Dwayne, quien tiene la edad de 49 años, es impresionante y se puede medir un poco con Forbes. Según la revista especializada, en 2020, la estrella ha conseguido ser, durante dos años seguidos, el actor mejor pagado con un estimado de 87,5 millones de dólares. Mientras que sus películas han recaudado al menos $10 millones en todo el mundo.

Su familia era una con grandes figuras de luchadores. Su abuelo Peter Mavia triunfó en la década del 60. En tanto, su padre Rocky Johnson, conocido como “Soul Man”, también fue un exitoso luchador y entrenó a Dwayne desde 1991, cuando se retiró. “La Roca” debutó en 1996 y su legado ha quedado en la historia de la WWE.

“Fue un verdadero pionero porque lo que hacen ellos es cambiar el comportamiento de las personas. Y así lo hizo. Trabajó todo lo que pudo para enviar a la gente feliz a casa”, comentó en una entrevista. Sin embargo, el sueño de Dwayne nunca fue ser luchador ni actor de cine.

Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds han trabajado juntos en la película "Alerta roja". (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUEÑO TENÍA DWAYNE JOHNSON CUANDO ERA JOVEN?

El actor Dwayne Johnson conquistó la World Wrestling Entertainment (WWE) con su popular personaje de “La Roca” y se consolidó como una estrella de Hollywood con diversas producciones taquilleras a nivel mundial. Sin embargo, este camino no fue su primer gran sueño.

AGENTE DE LA CIA

En varias oportunidades, con entrevistas y publicaciones en redes sociales, “The Rock” contó que su meta de juventud era ser agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés). “Mi profesor y asesor de justicia penal, el Dr. Paul Cromwell, me convenció de que el mejor operativo para llegar a la agencia era uno que debía un título en Derecho”, contó. Pero no lo consiguió por “sus buenas calificaciones”.

FÚTBOL AMERICANO

Johnson ingresó becado a la Universidad de Miami por ser un deportista calificado. El ahora actor optó por una carrera de jugador profesional de fútbol americano y triunfar en la NFL. Sin embargo, ese camino se frustró por sus constantes lesiones y el despido de su club canadiense Calgary Stampeders.

Todos sus compañeros de su generación ya estaban triunfando en la vida y él estaba con tan solo siete dólares en la billetera. Aunque no terminó en la CIA, sí culminó sus estudios generales en criminología y fisiología de la Universidad de Miami. A pesar de los fracasos, Dwayne Johnson, tuvo su revancha y encontró en la lucha libre una oportunidad para cambiar su vida. El resto es historia conocida.

Dwayne 'The Rock' Johnson no estuvo presente en 'R&F9', pero sí lo hizo Jason Statham. (Foto: Universal)

