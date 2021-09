Las distintas sagas de la franquicia Rápidos y Furiosos han conquistado al público con las espectaculares acciones que se muestran y con la gran actuación de los distintos personajes quienes dan vida a esta producción considerada una de las más taquilleras de los últimos tiempos. Precisamente, uno de ellos es Román Pearce quien ha sorprendido a todos los fanáticos del filme.

Román Pearce es interpretado por el actor Tyrese Gibson y se ha ganado un lugar importante dentro de la franquicia de Fast & Furious. En la ficción él es un exprisionero que es arrestado por tener o albergar autos de procedencia ilícita; sin embargo, pudo salir libre luego de derrotar a un narcotraficante argentino Carter Verone. Poco después se convertiría en parte del equipo de Dominic Toretto cuando él, Mia Toretto y Brian acordaron robarle el dinero al empresario Hernán Reyes.

Pero ha sorprendido a los fanáticos cuando, en algunas ocasiones, demuestra tener buenas ideas, con lo cual se puede comprobar que cuenta con gran inteligencia que muchos ignoran.

Debido a la pandemia por la Covid-19, el film dirigido por Justin Lin tuvo que retrasar su estreno (Foto: Rápidos y Furiosos / Instagram)

LAS 10 VECES QUE ROMAN DEMOSTRÓ SER EL MÁS INTELIGENTE

Aquí te contamos cuáles son los 10 mejores momentos del personaje donde demostró ser muy inteligente.

10. NO ARRIESGA SU VIDA POR UN PLAN VENGATIVO

En Rápidos y Furiosos 5 es donde se traen de vuelta a algunos de los personajes de las sagas anteriores y uno de ellos es Román, considerado por los fanáticos como uno de los principales personajes de la franquicia. No obstante, luego que Dom diera a conocer el plan de venganza a los integrantes de su nuevo equipo Román dijo no estar de acuerdo con ello argumentando que eso era personal y no comercial.

Roman (Tyrese Gibson) y Tej (Ludacris) son llevados a la atmósfera y vuelan lo que parece ser un cohete (Foto: Universal Studios)

9. CUESTIONANDO EL AUTO SKY D

En Rápidos y Furiosos 7, Román conversó con la pandilla sobre los posibles peligros potenciales a los que conllevaría el practicar paracaidismo desde sus autos, para eso él tenía una gran idea; sin embargo, nadie quiso oírlo.

8. LLEGANDO A LA IDEA DEL ESPACIO

La manera en cómo llegaron a la tierra empezó debido a un plan de Román, fue por ello que fue considerado como el héroe de Rápidos y Furiosos 9. Es así que cuando Román planeó poner un cohete en órbita fue con lo que se pudo salvar a la gente.

7. TRAER A TODOS A LA TIERRA

Román tiene un mejor amigo llamado es Tej, quien lo intimida y eso se pudo ver en Rápidos y Furiosos 6 en el momento en que Tej calificó a Román como Scooby-Doo, quien únicamente trataba de explicar cómo se estaba saliendo de control la misión con autos volando por el cielo. Román deseaba traer a todos a la Tierra.

6. CONVENCER A TEJ DE HACER EL BIEN COMÚN

En Rápidos y Furiosos 9, los dos amigos se aislaron juntos en un pequeño cohete que podía deslizarse en el espacio lugar donde las cosas se pusieron serias por un momento. Román convenció a su mejor amigo de hacer lo mejor posible por el bien común luego de recordar todo lo que han vivido juntos.

5. RUTINA DE CUMPLEAÑOS

Algo que llamó la atención de los fanáticos de la franquicia fue que en Rápidos y Furiosos 7 se observan escenas divertidas en las que aparece Román. Una escena llamativa es la rutina de cumpleaños cuando luego de ser humillado por Ramsey después de que le dijeran “Haz lo que sea que hagas”, él decide causar una distracción y para ello se ubica en un escenario y finge que es el cumpleaños de alguien.

4. ELABORÓ EL PLAN PARA SALVAR A RAMSEY

Román es quien decide tomar las riendas para idear el plan de rescate a Ramsey, entre tanto, la tripulación de Dom anteriormente ha planeado cosas negativas pero la idea de Román para atacar el convoy fue con lo que se fue todo el grupo.

3. CUESTIONA POR QUÉ SIGUE VIVO

En Rápidos y Furiosos 9, Román cuestionó por qué alguno de los integrantes de su grupo aún podría continuar con vida después de todas las cosas que han sucedido. Luego de ello puede darse cuenta que su ropa está llena de agujeros de bala, aunque él está a salvo y ningún proyectil pudo alcanzarlo.

2. SOSPECHÓ DE MÓNICA

El personaje Román comenzó a sospechar de Mónica Fuentes; sin embargo, ella les advirtió que Carter tenía planeado matarlos después de que hubieran entregado el dinero. Todo ello ocurrió durante Rápidos y Furiosos 2. Fue así que tanto Román y Brian fueron detenidos con una pistola porque Mónica visitó a Brian en el barco y generó la obsesión del hombre.

1. ENGAÑÓ AL FBI

Durante Rápidos y Furiosos 2, Román demostró tener buenas ideas y esto quedó demostrado luego que Brian lo obligara a que junto a él realizaran un trabajo de manera encubierta para el FBI. A pesar que desde que inició ese trabajo a Román lo trataron mal, se las ingenió para apoderarse del dinero lavado de Carter Verone.

Hizo esto sabiendo que el FBI lo estaba enviando a una misión en la que su estadía en la cárcel era casi un hecho, pues, los policías estaban tras sus pasos, decidió tomar el dinero. Al final se salió con la suya debido a que Markham sabia de todo eso pero lo dejó pasar.