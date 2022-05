Actualmente, la presentadora Raquel Bigorra es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Su talento la ha llevado a estar delante de programas exitosos como “Venga el domingo” y “Venga la alegría”. Además, ha llegado como invitada a producciones como “Hoy”. Así, más allá de su carisma, ha destacado por su belleza. Por ello, gran sorpresa ha causado ver unas fotografías de su pasado, en donde luce muy distinta a su apariencia en la actualidad.

A continuación, descubre cómo se veía Raquel Bigorra antes de la fama.

RAQUEL BIGORRA ANTES DE LA FAMA

Recientemente, la presentadora de origen cubano Raquel Bigorra ha sido noticia, y no precisamente por su trabajo en algún espacio de conducción. A través de las redes sociales, se han difundido fotografías de la famosa conductora antes de ser famosa y ha llamado la atención del público.

Así, algunos medios de comunicación como “El Heraldo” se encargaron de mostrar dos de las fotografías filtradas de la figura de televisión. En la primera, se la observa sonriendo con un labial rosa y el cabello castaño.

Raquel Bigorra en sus inicios (Foto: El Heraldo)

La segunda instantánea, por su parte, muestra a la estrella un poco más lejana. Sin embargo, se puede observar que su nariz ha tenido un cambio respecto a su apariencia actual. De acuerdo al medio, presuntamente se habría operado, al haber obtenido mucho más fama.

Raquel Bigorra antes de ser famosa (Foto: El Heraldo)

RAQUEL BIGORRA EN LA ACTUALIDAD

Actualmente, Raquel Bigorra luce totalmente distinta en las diversas publicaciones que realiza a través de sus redes sociales. Allí, se muestra siempre despampanante y aprovecha para compartir con sus seguidores parte de su rutina diaria, así como sus presentaciones en los medios y su asistencia a diversos eventos.

La artista también se desenvuelve como cantante, pues ofrece shows musicales que son promocionados a través de sus plataformas oficiales. En los videos que difunde, se puede observar cómo la estrella de 47 años deleita a su público con su espectáculo.

Es sabido, además, que Bigorra está casada con Alejandro Gavira desde el año 2011. La pareja tiene dos hijos y la presentadora se muestra orgullosa de su familia en las diversas publicaciones que realiza en su redes.

NARRA EPISODIO DE ACOSO

En estos días, Raquel Bigorra también ha sido noticia luego de revelar un lamentable momento que vivió cuando era más joven. Durante unas declaraciones a la prensa, ella confesó que fue víctima de acoso y espera que esa realidad cambie pronto, pues desea que su hija nunca tenga que vivir una situación parecida.

“Iba caminando en la calle solita, cuando era modelo, y pasó un muchacho corriendo y me metió la mano. Yo lloré y (cuando) me acuerdo quiero volver a llorar. Me quedé en shock, no sabía qué hacer”, contó afligida a las cámaras de “Sale el Sol”.

Tras esto, ella reveló que está trabajando de la mano de la escuela de sus hijos, con el fin de que los menores puedan construir lazos de confianza con sus familias y sepan cómo reaccionar ante situaciones de peligro.