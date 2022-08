La famosa conductora Raquel Bigorra fue tendencia en redes sociales hace poco, y es que a través de redes sociales se hizo viral un video donde aparece modelando ropa del mercado de Chiconcuac, Estado de México. ¿Trabajará para alguna marca en particular o se estará recurseando? Conoce aquí más.

¡Benditas redes sociales! Por medio de un metraje subido a TikTok, un metraje en donde aparece Raquel Bigorra comenzó a posicionarse en los primeros puestos de tendencia. ¿De qué se trata?

Según las imágenes vertidas en TikTok, la presentadora de televisión fue vista modelando varias prendas y outfits de negocios en el famoso mercado de Chiconcuac y que son ropas exclusivas de diseñadores mexicanos que puedes encontrar fácilmente en diversos establecimientos del lugar.

Con ropa formal, casacas, pantalones, blusas y hasta un mameluco de un dulce unicornio, la célebre Raquel Bigorria causó conmoción a miles de internautas al mostrar su sencillez y humildad en el citado lugar mexicano.

Así es que podemos ver a Bigorra agradeciendo a las personas que la acompañan en esta etapa con palabras sentidas por medio de redes sociales.

“Aquí andamos en Chiconcuac, el municipio que viste al mundo. Gracias a la prensa por acompañarnos en este " fashion Day " . Me lo quiero llevar todoooooooooooo, pero @vickylopeztv me gana jejjejeje Seguimoooooooooo’. Gracias por tanto, tanto cariño. No me quiero ir”, puntualizó la famosa en su visita al tianguis.

¿QUÉ PASÓ ENTRE RAQUEL Y DANIEL BISOGNO?

Raquel Bigorra posee una vasta trayectoria en el mundo del espectáculo, aunque también se ha visto envuelta en dimes y diretes en el panorama mediático, siendo su ‘rencilla’ con Daniel Bisogno una de sus peleas más sonadas.

¿Qué dijo del artista mexicano? Entérate más en el siguiente video.