¿Qué pasó con Raúl Araiza Herrera? El actor mexicano está pasando por un difícil momento y él mismo es quien se ha dado un tiempo para contarlo a sus seguidores. El también conductor de televisión ha señalado que padece una enfermedad que podría poner fin a su carrera, pues su voz quedaría totalmente afectada. La noticia ha consternado a los seguidores de la celebridad de México y muchos han empezado a enviarle mensajes de aliente para que pueda salir adelante.

Araiza es un presentador de televisión que también es conocido como “El Negro Araiza”. Nació el 14 de noviembre de 1964, en Ciudad de México, por lo que, en 2021, tiene la edad de 57 años.

Sus padres son el director Raúl Araiza y su madre, la actriz Norma Herrera. Creció en un núcleo familiar ligado al espectáculo y se esperaba que diera sus pasos hacia esa dirección. De esta manera, ha formado parte de telenovelas como “El derecho de nacer”, “Retrato de familia”, “Gotita de amor”, “Carita de ángel” y, recientemente, “La desalmada”, como Luis Vázquez.

También ha tenido apariciones especiales en “La familia P. Luche” y “Durmiendo con mi jefe”. Mientras que en el cine ha tenido una mayor participación, formando parte del elenco de “Duelo final”, “Persecución mortal”, “Loco corazón”, entre otros proyectos cinematográficos. En la actualidad, se desempeñaba como conductor del programa “Hoy”. Sin embargo, su carrera podría terminar tras un diagnóstico sobre su salud.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE RAÚL ARAIZA HERRERA?

El actor Raúl Araiza contó, en el programa “Hoy”, donde es conductor, que ha sido diagnosticado con disfonía espasmódica, una enfermedad incurable que podría dejarlo sin voz, lo que significaría el final de su carrera en la televisión.

El presentador de televisión indicó que está tratando su enfermedad, sobre todo en la batalla contra los dolores muy fuertes. Las inyecciones le están permitiendo seguir trabajando a pesar del mal.

Sin embargo, la disfonía espasmódica continúa su curso en su organismo. Por ello, el canal de YouTube Arguende TV informó de que hay versiones sobre la posible ausencia de Araiza en el programa de Televisa, en febrero de 2022, con la intención de descansar las cuerdas vocales y encontrar una forma de tener mejores resultados en Estados Unidos.

Raúl Araiza y Margarita Vega se encuentran juntos desde mediados de 2021 (Foto: Margarita Vega/Instagram)

¿POR QUÉ RAÚL ARAIZA NECESITÓ UN TANQUE DE OXÍGENO DURANTE SU VISITA A PERÚ?

Raúl Araiza generó la preocupación de sus seguidores cuando su hija compartió un video en las redes sociales donde se le observa al actor mexicano usando una mascarilla de oxígeno. Esto generó alarma por su estado de salud. Sin embargo, horas más tarde, el conductor del programa “Hoy” explicó que fue lo que le pasó realmente.

Y es que según cuenta el propio actor, él y su hija Camila realizaron un viaje a Perú, donde visitaron varios lugares turísticos y disfrutaron de la comida típica del lugar. Así lo dejó ver la joven en sus redes sociales, donde compartió cada una de las travesías.

“Verte reír...asómbrate... Soñar... Es mi más grande premio! Te amoooo hijita!”, escribió el actor de “La Desalmada”. Si bien Raúl Araiza y su hija han pasado gratos momentos en Perú, también vivieron un pequeño percance.

LA ÍNTIMA CONFESIÓN DE CONSUELO DUVAL SOBRE RAÚL ARAIZA?

La actriz mexicana de 51 años abrió el baúl de los recuerdos en el programa de Yordi Rosada, compartido el pasado 17 de junio. En la entrevista, Duval recordó un pasaje de su vida junto al actor y conductor de TV Raúl Araiza. La comediante sorprendió a todos sus seguidores después de revelar que su “primera vez” en la intimidad fue con él.

“[Fue] mi primer novio, que mi hermano como se encab...ó, hizo [escándalo]”, reveló la protagonista de “La Familia P.Luche”, para luego agregar que ambos se flecharon cuando ella trabajaba como recepcionista en la televisora de San Ángel. Duval calificó como muy “amoroso” al conductor del programa “Hoy”.

La actriz, además, detalló que aquel primer encuentro fue en un motel “de cortinita”, porque Araiza ya era conocido.

“Viéndolo por el lado en que la primera vez es la que te marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente que estaba en la época del desmadre, a mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada”, aseguró Consuelo Duval.

Sin embargo, el amor no duró mucho, según la actriz cómica, el conductor terminó la relación para salir con otra actriz. “A mí me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón”, agregó.