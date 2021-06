Estrella de Rebelde Way reveló por qué dejó la TV y sorprendió a sus seguidores

Camila Bordonaba, la estrella del grupo y serie Rebelde Way a pasado al anonimato mediático por decisión propia. En esta serie juvenil, la actriz protagonizó a Marizza, hija de una actriz de renombre en el país, que llega a el Elite Way School, un colegio internado de prestigio internacional. La cantante sigue desempeñándose en el medio artístico, pero a un rango no tan mediático.

No obstante, en el marco del aniversario por los 19 años del estreno de Rebelde Way y el lanzamiento del álbum inédito Vuelvo, la actriz escribió una carta donde recordó su paso por la tira de Cris Morena y aseguró que “los datos falsos y los inventos” la llevaron a elegir su actual vida en Bariloche.

Cordonaba leyó su carta para los fans de Rebelde Way

En medio del emotivo reencuentro y el lanzamiento del álbum inédito “Vuelvo”, Colombo sorprendió al leer en voz alta la carta que recibió por mensaje de Bordonaba donde se refirió a “Rebelde Way” y a su decisión de alejarse del medio artístico para instalarse definitivamente en Bariloche junto a su pareja.

“No quería dejar de estar presente donde como su nombre lo indica, Vuelvo o Vuelve, un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aun hoy sigue acompañando a les niñes del mundo. Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos la confianza en el camino del corazón de los sueños siempre está presente en mi, porque lo que se hace de todo corazón deja huella”, manifestó.

Luego, Camila aclaró por qué se alejó de los medios: “Elijo alejarme de la exposición que genera los medios de comunicación, muchas veces llena de falsos datos y de inventos, porque no siento ahí mi corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propios anhelos. El mundo está lleno de maravillas y seres de colores que hacen que la vida valga la alegría de vivirla. abrazos a cada uno de los que están ahí reunidos, lo mejor para lo que viene”, sentenció.