Recuento 2017: Lo más impactante del espectáculo internacional [FOTOS y VIDEOS]

La cachetada del actor Eduardo Yañez al reportero de Univisión fue uno de los videos más compartidos del 2017. La imagen de un famoso que pierde la paciencia y agrede a alguien impactó a los televidentes de todo el mundo, sin embargo no fue el hecho más importante. Así como este tenso momento, también resaltaron otras noticias del espectáculo internacional con fuerte impacto emocional. Aquí te hacemos el recuento 2017.

13. ROMANCE ENTRE BELINDA y CRISS ANGEL

Se criticaba a la pareja porque él es 21 años mayor y se acusaba a la cantante mexicana de haberse metido en el matrimonio del mago estadounidense y Shaunyl Benson, con quien tiene un hijo. A fines del 2016 se confirmó el romance y luego mostrar su romance en redes sociales y en público, terminaron su relación en agosto del 2017.

Aunque Belina no quiso dar explicaciones, unas conversaciones de whatsapp que se filtraron, señalarían que el ilusionista fue infiel. A fines del 2017, Criss Angel publicó una foto con su exesposa Shaunyl Benson. Al parecer, retomaron su relación.

Belinda y Criss Angel







12. LA PATERNIDAD DEL ACTOR JULIAN GIL

El nacimiento del hijo del actor Julian Gil y Marjorie de Sousa ocurrió en medio de la separación de la pareja. El actor argentino dio a entender que la mamá de la actriz venezolana sería la razón del rompimiento.



También se dejó entrever Julian Gil tenía problemas con las drogas. Era abril y ya había problemas para la custodia del bebé. Se publicó una supuesta lista de la cantidad de dinero que pedía Marjorie de Sousa y posteriormente se cuestionó la paternidad del actor. Gabriel Soto entró a la historia y se decía que el actor mexicano era el progenitor del bebé.



El actor Julian Gil estuvo en Perú grabando escenas de la película Locos de amor 2.

Julián Gil está en Larcomar - Lima







11. TRABAJO Y ROMANCE DE SELENA GOMEZ

Fue un gran año para Selena Gomez. La modelo, cantante, y actriz se recuperó de la depresión que se intensificaba debido a la enfermedad que padece, lupus. En enero del 2017 ella fue captada junto al cantante The Weeknd y semanas después se confirmó el romance. Durante los meses siguientes, los cantantes viajaron juntos por el mundo y se mostraban juntos en eventos públicos y redes sociales.

En marzo se estrenó en Netflix la serie ’13 reasons why’, en la cual Selena Gomez fue la productora ejecutiva. Este trabajo fue otro éxito para la carrera de la cantante y actriz. En setiembre del 2017 otra buena noticia marcó el año de Selena. Su mejor amiga le donó uno de sus riñones para combatir el lupus que afronta.

Además, Selena Gomez figuró entre las 46 mujeres que están ‘cambiando el mundo’, según Time.

Sin embargo, el hecho más polémico ocurrió cuando fue vista dándole un beso a Justin Bieber. Aunque nunca se supo en qué momento terminó su relación con The Weeknd, todo parece indicar que ha retomado su noviazgo con el intérprete de Sorry.

Selena Gómez celebra 13 reasons why







10. "SEPARACIÓN" DE SHAKIRA Y PIQUÉ

Shakira y Gerard Piqué han tenido que negar en varias ocasiones el tan mencionado divorcio. Los rumores iniciaron porque el futbolista no realizó el gesto simbólico con los dedos luego de anotar un gol para el Barcelona. También se mencionó que el español la hizo llorar en un restaurante y que pasa las noches fuera de su casa y en algunos lugares de diversión sin Shakira, a pesar de que ella ha cancelado su gira europea por complicaciones en su garganta. Desde que iniciaron los rumores, ellos han tratado de desmentirlos a través de publicaciones en sus redes sociales.

Piqué le juega una divertida broma a Shakira.







09. KYLIE JENNER Y MAMÁ EN PERÚ

Kylie Jenner llegó al Perú de manera inesperada. La menor del clan Kardashian – Jenner estuvo en Lima para participar en una organización que se encarga de operar a niños que nacieron con labio leporino. La empresaria y polémica Kylie Jenner también estuvo en Cusco. Sus fans la esperaron en el hotel y se armó todo un escándalo virtual en Twitter y Facebook.

Kylie Jenner en Perú











08. LA BODA DE MESSI Y ANTONELLA

Lionel Messi es parte del recuento 2017. El futbolista se casó con su enamorada de infancia Antonella Roccuzzo. La boda se realizó en su ciudad natal y se contó con invitados de lujo, cuyos regalos debían ser donaciones a la fundación del argentino. Futbolistas del Barcelona y la selección argentina llegaron con sus mejores trajes. Shakira y Piqué fueron una de las parejas más esperadas. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo bailaron 'El Embrujo', el popular tema del piurano Estanis Mogollón, sin embargo, las críticas aparecieron cuando se publicó la cantidad de dinero que donaron los invitados.

Mira la hora loca en la boda de Lionel Messi







07. HERMANAS KARDASHIAN-JENNER EMBARAZADAS

A mediados del 2017, se supo que Kim Kardashian decidió conseguir un vientre de alquiler para que otra mujer dé a luz en vez de ella. Según TMZ, Kim pagó nada menos que 45 mil dólares a la madre sustituta de su nuevo bebé, del que se sabe que será un niño. En agosto iniciaron los rumores del embarazo de Kylie Jenner y aunque no se ha confirmado hasta el momento, tampoco se ha negado. Quien ya mostró foto de la pancita es Khloe Kardashian.

Kim Kardashian no quiso hablar sobre Kylie y Khloé.







06. 'DESPACITO', EL REGRESO DE LA MÚSICA LATINA

Despacito fue la canción del verano 2017 en todo el mundo. El tema interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanzó los primeros lugares de Spotify, Billboard y Youtube. Fue la canción latina más escuchada después de la Macarena. Despacito también tiene una versión en inglés interpretada por el canadiense Justin Bieber, quien no se ha aprendido la letra hasta el momento.

Luis Fonsi y Daddy Yankee hicieron bailar a todos con Despacito en los Billboard 2017.







05. COMPROMISO DEL PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN MARKLE

Un hecho que le gustó a casi todo el mundo este 2017, fue que el Príncipe Harry le propuso matrimonio oficialmente a su novia, la actriz estadounidense Meghan Markle. Según aseguró el miembro de la realeza en la ceremonia de su compromiso, ‘ella es la indicada’.



El Príncipe Harry de Inglaterra confesó que se enamoró de Meghan Markle desde el primer momento en que la vio. ‘Supe que era ella desde el primer momento en que nos vimos’, aseguró posando para la prensa junto a su futura esposa en los jardines del palacio de Kensington.



Príncipe Harry







04. LA CACHETADA AL PERIODISTA

Como mencionamos al inicio, el actor mexicano Eduardo Yañez protagonizó uno de los momentos que marcó el 2017. La cachetada que le dio al reportero de Univisión fue criticada por los medios y algunos compañeros. Días después de que el video se difundió, Eduardo Yañez pidió disculpas públicas.



Recordemos que el actor perdió la paciencia y agredió al reportero luego de que este le preguntara por su hijo, con quien mantiene una relación delicada. Durante el 2017 han brindado declaraciones en contra del otro. Eduardo Yañez fue acusado de violento por su hijo, y este fue llamado drogadicto.

Eduardo Yáñez cacheteo a reportero







03. CHRIS CORNELL Y CHESTER BENNIGNTON SE QUITAN LA VIDA

La mañana del 18 de mayo del 2017 será recordada con nostalgia por los fanáticos del rock y grunge. Se dio a conocer que el músico Chris Cornell se quitó la vida es la habitación de un hotel después de un concierto. Días después, se confirmó que se había ahorcado.

Miles de músicos y amigos de Chris Cornell le rindieron homenajes. Su mejor amigo, Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, cantó en su entierro.



Sin embargo, el 20 de julio, se supo que Chester Bennignton también se suicidó a causa de la depresión que enfrentó durante toda su vida.



Músicos que compartieron escenarios con la banda lamentaron su muerte. Linkin Park también se despidió de su vocalista. Fans de Chester Bennington le rindieron homenajes al rededor del mundo. Chris Cornell y Chester Bennington compartieron en vida una linda amistad. ¡Descansen en paz!







02. ATENTADO EN CONCIERTO DE ARIANA GRANDE

Aunque nunca lo quiso, Ariana Grande protagonizó una de las noticias más tristes del 2017. Una explosión ocasionada por el grupo terrorista ISIS dejó 22 muertos durante el concierto que daba Ariana Grande en Manchester. Cientos de famosos se solidarizaron con los familiares de las víctimas y con Ariana Grande, quien semanas después brindó un concierto benéfico en el cual participaron artistas como Miley Cyrus ,Justin Bieber , Katy Perry, Coldplay, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Usher y el británico Robbie Williams.

Ariana Grande sorprende con visita a sus fans heridos en atentado de Manchester



01. DENUNCIAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL EN HOLLYWOOD

El espectáculo tuvo un pequeño triunfo. Este año se dio a conocer uno de los problemas que era un secreto a voces dentro de Hollywood: acoso sexual. Actrices denunciaron los distintos acosos que sufrieron por parte de productores, directores y otros actores. El caso que detonó y dio valentía a las víctimas de acoso fue la denuncia hacia Harvey Weinstein, uno de los productores más influyentes de la academia cinematográfica. Él fue acusado de haber pagado y amenazado a varias mujeres para que ellas no denuncien los acosos sexuales. Finalmente fue expulsado de la academia de Hollywood.



The New York Times publicó las primeras denuncias anónimas y esto animó a otras mujeres a que realizaran las denuncias con nombre y apellido. Entre las actrices afectadas se encuentra Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux, Cara Delevingne, Ashley Judd y Kate Beckinsale.

La segunda denuncia que impactó fue hacia el actor Kevin Spacey, quien protagonizó hasta el mes de octubre la serie de netflix House of Cards. Anthony Rapp denunció a Kevin Spacey de haberlo acosado sexualmente cuando tenía 14 años. Esta revelación causó que el reconocido actor se confesara gay a través de una carta pública. La reacción del actor fue tomada como una justificación y fue criticado doblemente. Días después de desatado el escándalo, Netflix canceló la producción de la serie House of Cards.

Anthony Rapp contó que Kevin Spacey lo acosó sexualmente cuando tenía 14 años.

La carrera de Dustin Hoffman también se vio manchada y con razones luego de que un grupo de actrices lo denunciaran por acoso sexual.

Las acusaciones se trasladaron a las redes sociales y se creó el #MeToo, campaña en la que las personas revelaban que también habían sido víctimas de acoso. El hecho de que sean figuras públicas quienes rechazaran el abuso sexual y se reconocieran víctimas, animaba a miles de hombres y mujeres a realizar las denuncias.

La revista TIME eligió como persona del año a todas aquellas mujeres que levantaron su voz y denunciaron a sus acosadores, abusadores, violadores.





El recuento cierra con una noticia que califica al 2017 como el año en que las mujeres dejaron de tener miedo.