Melissa Paredes sobre Reinas del Show: “No soy experta en el baile, simplemente disfruto cada gala”

Este sábado será la tercera gala de “Reinas del Show 2″ que promete con el ritmo de la salsa seguir cautivando a su público. En esa línea, Melissa Paredes participante de dicho reality y una de las favoritas dio sus sensaciones sobre lo que presentará en este show.

Esta gala es de salsa, ¿te sientes cómoda con este género?

En realidad, yo no soy de sentirme muy cómoda con algún género porque no soy bailarina, no soy una experta, yo, simplemente, disfruto cada gala.

¿Y cómo vas a sorprender este sábado?

Llego con una linda coreografía, espero que la disfruten mucho. Mi bailarín y yo estamos dando todo de nosotros para que sea un buen show. Quiero superarme gala a gala y sorprender.

En estos últimos días se ha creado un debate entre Milena Zárate y tú, ¿esto te molesta?

No, creo que fue un malentendido, obviamente, yo sentí que fue una burla lo de mi descompensación, pero ya creo que lo solucionamos. Es más, hemos hecho un Tik Tok juntas riéndonos de la situación y, bueno, esto también es parte de la competencia.

En todo caso, ¿te molesta que digan que utilizas el “show” como recurso?

Sí, claro, porque yo vengo a bailar, a disfrutar, no a hacer “show”. Y me agarró de sorpresa que ella entrara así, pero ya pasó, todo bien.

Este sábado hay un versus entre Yolanda Medina y Lady Guillén, ¿por quién irá tu voto de confianza?

El versus es de tango y esto es muy pasional, hay mucha expresión corporal, el cuerpo habla con el tango, creo que será un gran reto para ambas. Ahora se me hace difícil elegir entre una de ellas, mi decisión la tomaré en piso.

¿Te animas a tener un versus con alguna de tus compañeras?

Yo no me amilano ante ningún reto.