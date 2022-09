No cabe duda de que Residente es uno de los grandes exponentes de las tiraderas en el género urbano, siendo el colombiano J Balvin uno de los grandes ejemplos de la furia del ex ‘Calle 13′. No obstante, aún existen exponentes del reggaetón quienes han logrado hacerle frente al nacido en Puerto Rico, siendo Cosculluela uno de ellos. Pero, ¿de qué trata esta nueva pelea?

Hace poco, exactamente el 31 de agosto, las redes sociales hicieron eco de un sencillo publicado por Cosculluela: Hablamos, por supuesto, del éxito “René Renuncia”, dando paso a la segunda gran tiradera del 2022 tras la colaboración entre Residente y el productor Bizarrap.

En tal sentido, diversos seguidores en redes sociales comenzaron a preguntarse sobre el verdadero origen de la pelea entre el intérprete de “Atrévete” y Cosculluela. Entérate más en esta nota.

INICIOS DEL CONFLICTO

Era inicios del 2014 cuando “Calle 13″ lanzó su álbum “Multiviral”, logrando ser uno de los más recordados por la banda urbana. No obstante, hubo un tema en particular que generó gran polémica debido a la ‘dedicatoria’ que tuvo en cada una de sus líneas . Hablamos de “ADENTRO”

Y es que René le había mandado una ‘indirecta’ tal sencillo a Cosculluela, quien se refirió al autor de “Te busco” como uno de los raperors “maleantosos” ante el oído de los oyentes latinos.

En tal sentido, aunque jamás pronunció el nombre artístico de su compatriota, muchos indicaron que se refería al reggaetonero, algo que el artista de 44 años confirmó en el 2020.

TOKISCHA, RESIDENTE Y EL POLÉMICO BESO

Pero la historia no acaba ahí. En pleno concierto celebrado en tierras boricuas, el cantante Tokischa se dio un apasionado beso con Villano Antillano, lo cual incendió a Coscu, quien se hizo presente en las redes sociales. “Ya el género parece una jaula de locas. Hay demasiados chamaquitos que siguen el género y hay que dar el ejemplo”.

Como era de esperarse, René respondió en redes junto a Tokischa, manifestando de facto su apoyo, a lo que Coscu respondió sin tapujos. “¡No me desafíes! Que te voy a dar pa´llevar! El miedo se lo inventó el diablo, vamos a darle a la gente un round pa’ que se curen. ¡Esto es White Lion! De amistad pa’ curarnos”.

Que Cosculluela le va a tirar a Residente tú



Esto puede ser épico pic.twitter.com/8bok1osCfZ — willy (@ELHOMBREW) August 25, 2022

De manera fugaz, el líder de ‘Calle 13′ contestó: “¿Cuál cultura? Lo menos que tiene el ‘bobolón’ ese es cultura. Desde que lo salvaste la última vez pa´que no le tirara la tiene adentro. Al homofóbico ese lo voy a reventar si tira”.

LA ACTUAL TIRADERA HACIA RENÉ

Tras esta historia de dimes y diretes es que llegamos hasta “René Renuncia”, una canción lanzada por la cuenta oficial de Cosculluela, el cual ya se posicionó en los primeros puestos de tendencia de todo YouTube.

¿Habrá respuesta de Residente? De eso no quedará duda alguna.

LA RESPUESTA DEL HERMANO DE RESIDENTE RESPONDE

A pocas horas de haber salido a la luz la tiradera de Coscu, el hermano de René, Gabriel, salió en la cuenta oficial del ex ‘Calle 13′ para aconsejarle al intérprete de ‘La Boda’ la forma de ‘tirar’ hacia su hermano.

“Coscu, te quiero ayudar. Se que lo puedes hacer mejor. René use tinte en la barba porque no acepta su vejez. ¿Sabes que funciona bien cabr**? Dile comunista, eso siempre funciona”, se puede leer en el post.