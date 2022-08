Al parecer, la pelea entre Rey Grupero y “Fofo” Márquez no solamente tuvo lugar en las redes sociales de todo México, en especial, luego de la presunta agresión que denunció el influencer por parte del ex de Cynthia Klitbo en plena vía pública, generándole incluso sendas lesiones en la parte frontal de su cabeza.

Todo empezó luego de la crítica que el popular Rey Grupero le hiciera al creador de contenido tras cerrar un puente en la picante ciudad de Guadalajara. Recordemos que “Fofo” logró obstaculizar la congestión vehicular con automóviles de lujo en plena intersección de la ciudad mexicana, generando una ola de rumores y amenazas por diferentes personas del plano mediático.

Lejos de calmar las aguas, Rodolfo Márquez respondió tales advertencias con suma prepotencia y muy a su estilo, indicando que goza de mayor fama y popularidad que muchos influencers del medio charro, y ante la insistencia de Rey Grupero, optó por realizar la mencionada broma sin ningún escolta de por medio.

“Me voy a presentar sin escoltas, pero donde me hagas algo chueco ahí sí no te la acabas papá porque yo no soy ni el Carlos Trejo ni Alfredo Adame, yo si tengo con que y sí la peso”, indicó el también ‘youtuber’.

LA BROMA PESADA A “FOFO” MÁRQUEZ

Por medio de sus historias subidas a Instagram, el propio “Fofo” sindicó a Rey Grupero de haberle tendido una emboscada para que lo redujeran a golpes, ya que indicó que insistió que no tuviera miembros de seguridad a su alrededor, logrando que el ‘influencer’ fuese agredido por diferentes personas.

Lejos de quedarse callado, el propio Rey Grupero también dio su versión de los hechos por medio de videos en donde golpean a Marquez con el cristal de un auto en la parte de la cabeza, quien luego es atendido por los médicos del lugar.

No obstante, lo anecdótico es que al llegar uno de sus escoltas, el popular Rey recibió un rodillazo en la cara. Tales agresiones fueron subidas a redes sociales.

El creador de contenido es reconocido por sus excentricidades como autos, lujos y viajes (Foto: Fofo Marquez/ Instagram)

En tal sentido, Rodolfo Márquez dijo que tales golpes le produjeron un corte en el cráneo de casi cuatro centímetros, por lo que tuvo que ir a que le suturaran la herida para evitar un sangrado a futuro.

Eso sí, la celebridad de internet no dudo en amenazar públicamente a Rey Grupero, jurando que tendrá su dulce venganza en el momento menos pensado.

“Yo tuve huevos. Dejé las camionetas en otro lado y me subí a un carro con él y me puso un cuatrote. Yo fui solo y no cumpliste, no, mi Rey Grupero, no te las vas a acabar. Pin*** cuatrote que me pusieron (…) Va la mía papá te dije que conmigo no se juega, ahorita ya me van a coser y todo”, finalizó “Fofo” ante sus miles de seguidores.