Comenzó su carrera desde que era prácticamente un infante y desde ahí no ha parado. Sobresalió, se reinventó y sigue en la cima: Ricky Martin ha sabido mantenerse en la meseta del éxito, algo que solo pocos pueden hacer y durante buen tiempo. El artista portorriqueño, escogido uno de los 50 más bellos para la revista People en español, explicó cuál ha sido la clave para su exitosa carrera.

El intérprete de “Livin’ la vida loca”, a sus 50 años, está próximo a embarcarse en un nuevo proyecto: el programa de TV, Mrs. American Pie., junto a Laura Dern, Kristen Wiig y Allison Janney. “La verdad es que estoy muy emocionado con este proyecto. Mi agente me envió el guión justo cuando terminé (el trabajo en mi próximo EP) ‘Play’ hace un par de meses”, expresó a la revista People en español.

Ricky Martin aseguró que se siente preparado para volver a la actuación: “Me senté y lo leí de una sentada. Me pareció brillante, diferente y sin mencionar que las actrices que forman parte de esta producción son unas diosas. Creo que fue el ‘sí' más rápido que he dado. Siento que todo este tiempo me estaba preparando para un papel como este”.

El actor posando para el lente de la revista People en español (Foto: Ricky Martin / Instagram)

RICKY MARTIN REVELA LA CLAVE DE SU ÉXITO

El cantante de “Vente pa’ ca”, en diálogo con la misma revista, confesó cuál ha sido la clave de su éxito y cómo fue descubriéndolo. “ Cada etapa de mi carrera me ha dejado una gran lección. Trabajo desde los 12 años, prácticamente me he criado frente a las cámaras. y en el escenario, así que no tuve más remedio que aprender de mis experiencias , corregir lo que no funcionó para mí y prestar mucha atención a lo que me rodeaba”, analizó.

Para Ricky Martin, pareja de Jwan Yosef y papá de cuatro hijos: los mellizos Valentino y Matteo, Lucía y Renn, la fortaleza física y mental es fundamental, sin ella no puedes lograr sus objetivos ni trascender.

“Después de casi 40 años de carrera, algunas de las lecciones más importantes que he tomado conmigo son cuidarme física y mentalmente. Si no estás bien tú mismo, no puedes estar bien para nadie más”, afirmó la celeb de Estados Unidos.

Cuando tenía 12 años, aprendiendo clases de baile (Foto: Ricky Martin / Instagram)

RICKY MARTIN, AGRADECIDO POR SER CONSIDERADO UNO DE LOS 50 MÁS BELLOS, POR LA REVISTA PEOPLE EN ESPAÑOL

Sobre cómo fue liderar la lista de los 50 más bellos de People en Español después de 25 años -había aparecido en la edición de 1997-, Martin señala: “Bueno, estoy muy agradecido con People... porque siempre me han dado un amor tan genuino durante tantos años”.