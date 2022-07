El famoso cantante Ricky Martin sigue siendo tendencia en redes sociales, y no es gracias a una nueva canción o destape mediático, sino de un nuevo destape sobre una orden de restricción que pesa en su contra por cometer “violencia doméstica” en contra de uno de sus sobrinos. ¿Qué pasó exactamente?

Para nadie es un secreto que el popular cantante Ricky Martin sigue siendo una figura controversial en el mundo del espectáculo a sus ya 50 años de edad, eso sin contar sus múltiples episodios con diversas celebridades del set internacional. No obstante, algo extraño parece ensombrecer la carisma del querido Ricky en las últimas semanas.

Y es que durante la emisión del programa de farádula de “Ventaneando”, Daniel Bisogno dio su punto de vista sobre un delicado asunto, en donde señalan a detalle lo que es una aparente denuncia contra el mítico cantante de pop.

“A lo mejor hay por ahí el pedir una lana o esas cosas, puede ser, pero como dice: ‘A la prima se le arrima y al sobrino...” , sostiene Bisogno al aire.

Lejos de quedarse callado, su colega Pedro Sola también fue partícipe de la intervención de Bisogno, añadiendo una peculiar frase que desató la risa de los integrantes del citado programa de espectáculos.

“Se la arrimó”, sostuvo Sola ante la mirada de todos los presentadores de noticias, para luego seguir presentando el contenido del día

RICKY SE DEFENDIÓ EN TWITTER

Recordemos que recientemente el cantante boricua se defendió de tales insinuaciones vía redes sociales, en donde niega categóricamente tales atribuciones que van en desmedro de su imagen artística.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, sostuvo.

LA VERSIÓN DE LOS MEDIOS

De acuerdo al medio puertorriqueño “El Vocero”, tal orden de alejamiento contra el cantante tiene su origen hace dos meses, cuando ambas partes dejaron de lado sus relaciones para pasar a un ambiente mucho más judicial.

De hecho, el oficio en cuestión sostiene que el mismo “Ricky” llama con frecuencia al demandante, llegando incluso a merodear su vivienda en al menos tres oportunidades.

Ante tales insinuaciones, Erick Martín, conocido hermano del famoso, habló sobre el conflicto en el que se encuentra su hermano, además de esclarecer algunos puntos que no habían quedado del todo claros.

“Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma, que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, habló Eric desde un video en vivo, para finalizar diciendo lo siguiente.

El hermano del famoso Ricky Martin también habló sobre la denuncia que pesa en contra de su hermano (Foto: Erick Martin/Instagram)

“Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor yo no lo creo capaz”. puntualizó.