La cantante Rihanna fue la responsable de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, donde los Philadelphia Eagles se enfrentaron a los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos.

La cantante barbadense de 34 años abrió su show con la canción “Bitch Better Have My Money”. Con el pasar de los segundos, los fans de Rihanna notaron su pancita de embarazada e invadieron las redes sociales con distintas reacciones.

Esa mirada de Rihanna hasta yo quede 🤰🏻 #HalftimeShow pic.twitter.com/RZUk8QdYuo — 𝑫𝒐𝒍𝒖𝒏𝒂𝒚 (@thegirlonstars) February 13, 2023

El Super Bowl es uno de los eventos más esperados en todo Estados Unidos y paraliza a los que son amantes del fútbol americano. Sin embargo, en este evento no solo se juega el partido, sino que durante el mediotiempo, un artista de talla mundial sube al escenario para realizar su mejor performance.

