Eran mediados de abril 2022 cuando el famoso Robert Downey Jr. salió ante los medios con un aspecto mucho más liviano y distante de su recordado papel en Iron Man. No obstante, este reciente cambio por parte del histrión de Marvel volvió a remecer el panorama mediático en las últimas horas debido a un radical cambio. Eso y más aquí.

Como sucede en todo Hollywood, las estrellas de cine recurren a un cambio de look y apariencia tras dejar de estelarizar sus personajes más icónicos en la pantalla grande. Sucedió con actores de gran nombre como Johnny Depp o el difunto Robbie Coltrane, quienes optaron por deshacerse de sus clásicas melenas para dejar atrás el legado de sus roles mundialmente conocidos en el cine internacional.

Robert Downey Jr. protagonizó "Iron Man" a lo largo de casi 10 años (Foto: AFP)

Robert Downey Jr. no fue ajeno a esta tendencia, y tras su última aparición en “Avengers: EndGame”, el estadounidense decidió someterse a un cambio de look junto a sus hijos Exton y Avri, quienes no dudaron en ponerse manos a la obra para deshacerse de la clásica melena del reconocido “Iron Man”.

Es así que, vía Instagram, el también estelar de “Sherlock Holmes” publicó el resultado de su peculiar estilo basado en el espíritu ‘Spooky season’, esto en alusión a su cabeza finamente rapada que logra compararse con una calabaza. No obstante, fue hasta días después que decidió lucir ante el público su flamante cambio de look.

¿CÓMO LUCE ROBERT DOWNEY JR. TRAS SU CAMBIO DE LOOK?

Como sabemos, el próximo 2 de diciembre, Netflix estrenará la nueva serie sobre la vida de Robert Downey Sr, el padre del famoso actor de cintas como “Dr. Dolitter”, “Todo un parto”, “El Juez” y “Zoodiaco”.

El actor tuvo un radical cambio de look (Foto: Getty Images)

No obstante, previamente al estreno de la citada serie vía streaming, se conoce que ya ha tenido varias presentaciones no oficiales en festivales de cine como fue el AFI Film Festival, lugar al que acudió nuestro querido actor de Marvel con un radical cambio de look.

Al parecer, Downey Jr. decidió cambiar de look (Foto: Getty Images)

Si bien presenta un estilo de pelo totalmente distante al de “Stark”, fueron los icónicos lentes de armazón grueso lo que también desapareció de su outfit casual durante la presentación cinematográfica. ¿Presentará más cambios radicales? No lo sabremos, pero no cabe duda de que a Downey Jr. todo le queda perfecto.