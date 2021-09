Desde que el actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por sus papeles en telenovelas como “Doña Bárbara”, “Los Victorinos”, “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, decidió hablar con sus seguidores sobre su orientación sexual, a finales de agosto de 2021, comenzó a recibir mensajes de apoyo, pero también algunos comentarios desatinados.

“Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy y es lo prioritario”, explicó en un video de nuevos minutos que compartió en Instagram.

Aunque no es un secreto para su familia, amigos, compañeros de trabajo, y otras personas de su entorno, Roberto Manrique decidió hacerlo público para ir contra la culpa y arrepentimiento generados por la sociedad hacia las personas con dicha orientación sexual.

La mayoría de sus seguidores le han demostrado su apoyo de muchas maneras, pero otros han realizado comentarios innecesarios. “¡Eres gay! ¡Qué desperdicio!” es la afirmación que más se repite y ha llamado la atención del actor de 42 años.

LA RESPUESTA DE ROBERTO MANRIQUE

“No, mi vida, esto está siendo súper aprovechado. Solo que no por ti”, respondió el actor que dio vida a Santiago Sanín en “Sin senos no hay paraíso” en un breve video que compartió en la red social antes mencionada.

Además, agregó un comentario para dejar claro que ese tipo de comentarios “no es un piropo ni aquí ni en la China”.

“El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igual). Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) en cambio sí que lo hace algo negativo”, señaló Roberto Manrique.

“Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho, no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática (¿me sigues?). Y por otro lado… ¿desperdicio? (Aquí se pone darks) ¿Acaso los otros aspectos de mi vida no le dan un sentido suficiente para no ser un desperdicio? ¿Por qué escribo esto? Porque sé que muchas mujeres lo escriben sin ninguna mala intención… lo sé. Y sé que al entender el fondo real de lo dicho y al ser personas conscientes seguramente no lo van a repetir”, agregó.