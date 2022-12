Tras hacer público su apoyo hacia Leonardo García por la denuncia en contra de la esposa de su padre, Andrés García, debido a unos malos cuidados hacia el octogenario actor, Roberto Palazuelos salió al frente para aclarar la situación y evitar referirse sobre el tema. ¿Qué dijo? Acá los detalles.

Recientemente, el también empresario conocido en los sets de espectáculos como el “Diamante Negro” dijo sentirse muy apenado por la salud actual del galán de los ochenta, quien fue una de las personas que logró encaminarlo hacia su camino a la fama.

“Es un tema que no me interesa tocar ya. Que lo sepa la prensa bien, es un tema que a mí me duele mucho y con el cual no me gusta estar en dimes y diretes. Por respeto ya no voy a tocarlo“, añadió.

A pesar de su distanciamiento, el actor le deseó una recuperación a Andrés García (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

Y es que lo único que ahora quiere Palazuelos es que el actor de 81 años se encuentre en un ambiente de paz y plenitud, ya que en los últimos meses tuvo varias recaídas de salud a causa de la cirrosis, fibromialgia y la osteoartritis que lleva en su cuerpo.

“Lo único que le deseo es mucha luz, mucha bendición, que si se va pronto se vaya bien con Dios. Tuvo una vida maravillosa, una vida como pocos habrían tenido, es triste y doloroso verlo sufriendo. Para mí es doloroso, entonces por respeto prefiero no hablar de lo que está pasando”, agregó.

NO HABLARÁ DEL TEMA

Sobre los cuestionamientos sobre la posición de Leonardo García en relación al reparto de la herencia de su padre a personas que no son su círculo familiar, Palazuelos se negó a tocar este tema para evitar más polémicas en las redes sociales.

El ex galán de novelas y melodramas se encuentra en cuidado absoluto debido a una serie de enfermedades (Foto: Andrés García / Instagram)

“Tampoco voy a hablar de las declaraciones de Leonardo porque es tocar el mismo tema y es un tema del que no quiero opinar, pido que me lo respeten por favor”, dejó bien en claro el “Diamante Negro”.