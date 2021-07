Charlotte Caniggia, la hija del ex seleccionado argentino Claudio Caniggia, acaba de ingresar a la casa de Acapulco Shore, el famoso reality mexicano, luego de ser eliminada de Showmatch y, además anunciar problemas en su relación sentimental.

Aunque solo apareció en el capítulo final de la octava temporada, la modelo arrancó con polémica por su estilo y quejarse de que los demás integrantes no supieran quién es su padre. Eso le valió de que fuera calificada de “bol* de sangre azul”. Así las cosas, todo indica que Charlotte armará la temporada 9 del programa. Su viaje a México tal vez la pueda ayudar a disipar los problemas en su relación con Roberto Storino Landi.

¿QUÉ PASÓ ENTRE CHARLOTE CANIGGIA Y SU NOVIO ROBERTO STORINO?

En el mes de junio, la joven reveló que ya no vive con su novio Roberto Storino Landi. Le contó al conductor de Show Match, Marcelo Tinelli, que ella y Roberto viven “en casas separadas” tras comprobar que conviviendo “se llevan para el cul*”.

“Volví a mi hogar, Marce. Vivía con Roberto, pero no vivimos más juntos. Yo vivo sola y él vive en su casa y cada tanto nos visitamos porque así nos llevamos mejor”, explicó la mediática, al justificar una semana de ausencia a los ensayos.

“¿Juntos no se llevan tan bien?”, indagó Marcelo. “No, yo creo que la convivencia mata todo. Termina siendo como un hermano. Si vives todo el día con tu pareja, no sé. Yo no me imagino casada y con hijos a los 30 años. Dos o tres años más y después ya está”, cerró la participante.

En declaraciones posteriores dadas a “Los ángeles de la mañana”, la modelo reconoció que su relación esta en crisis. “No, no estoy separada, estoy en crisis. No quiero hablar de eso”, dijo al tiempo que reconoció que pasa por un momento difícil.

¿QUIÉN ES ROBERTO STORINO, EL NOVIO DE CHARLOTE CANIGGIA?

Charlotte Caniggia presentó, en junio de 2019, a Roberto Storino Landi como su novio, cuando era participante del Súper Bailando, un programa conducido por Marcelo Tinelli.

En esa ocasión, Roberto Storino Landi, de 36 años, a quien la joven llama Robert, contó que es un empresario relacionado al rubro automotriz y que desde hacía seis meses conocía a la hija del famoso futbolista.

