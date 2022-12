Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila Homs , su exesposa y madre de sus dos hijos, por los constantes mensajes con insultos y amenazas que, según el futbolista de la selección de Argentina y actual campeón mundial de Qatar 2022, le enviaba a su actual pareja Tini Stoessel y a él.

El deportista se cansó de la actitud hostigadora de su expareja y decidió poner un alto a esta situación y por ello presentó la demanda contra la conocida la modelo ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las pruebas que adjuntó para demostrar sus acusaciones contra la mujer con quien tiene dos hijos, están las capturas de los chats en los que lanza fuertes insultos contra él y la cantante, con quien inició una relación hace apenas algunos meses.

Todo inició luego que Camila Homs estallara en cólera pues lo primero que hizo Rodrigo de Paul al pisar suelo argentino al regresar del Mundial de Qatar, fue visitar ir a su novia, la cantante Tini Stoessel, y no a sus pequeños hijos, a quienes no veía hace más de un mes.

Esto provocó que la mujer que compartió 11 años con el futbolista compartiera una provocativa historia en Instagram y a través de un video en el que no decía nada, se mostraba dándose un beso en el dedo anular y dedicándole a un gesto en forma de insulto a la cámara.

Algunas versiones indicaban que Francesca, la hija mayor del futbolista, habría sentido mucha decepción al no poder encontrarse con su papá tras un logro tan trascendental como ganar un Mundial. Sin embargo, De Paul se mostró feliz al lado de la pequeña en un concierto de la intérprete de “Miénteme”.

Esto lo único que hizo fue desatar la furia de Camila, quien -según las capturas de pantalla difundidas por distintos medios argentinos- lanza fuertes amenazas. “Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea”, le dice supuestamente a De Paul .

Si bien, estos mensajes de WhatsApp habrían sido escritos directamente a Rodrigo De Paul, según el conductor de televisión Ángel de Brito, Camila de Homs le habría escrito también a Tini Stoessel a través de Instagram, pues no tiene el número de teléfono de la artista.

RODRIGO SE DESVIVE EN ELOGIOS A TINI

Tini Stoessel ofreció un concierto en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires, y sorprendió a todo su público, subiendo al escenario a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien recientemente se coronó campeón del mundo junto a la escuadra Albiceleste.

En medio de la algarabía, el futbolista no tuvo duda del amor que siente por la cantante, quien en los últimos días decidió viajar a Qatar para darle todo su apoyo en la recta de semifinales del Mundial. “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, comenzó diciendo para luego demostrarle toda su admiración y el cariño.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, dijo.