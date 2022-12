AMOR MUNDIAL. Tini Stoessel ofreció un concierto en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires, y sorprendió a todo su público, subiendo al escenario a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien recientemente se coronó campeón del mundo junto a la escuadra Albiceleste.

En medio de la algarabía, el futbolista no tuvo duda del amor que siente por la cantante, quien en los últimos días decidió viajar a Qatar para darle todo su apoyo en la recta de seminifinales del Mundial.

“ Les voy a contar por qué amo a esta mujer ”, comenzó diciendo para luego demostrar la admiración y el cariño que le tiene a la expareja de Sebastián Yatra.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo . Te mereces esto y todo lo que te pasa”, dijo.

TROME | Tini homenaje a De Paul

TINI Y SU ROMÁNTICO MENSAJE

Tini Stoessel es una de las celebridades argentinas con mayor número de seguidores y ello se ve reflejado en su perfil de Instagram, donde suma más de 19 millones de followers. Todo lo que comparte la cantante resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción.

Resulta que Tini utilizó su red social para celebrar el triunfo de la Selección Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 y de paso dedicar unas románticas palabras a su novio, el futbolista Rodrigo de Paul.

“Te amo. Estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto. Argentina campeón del Mundo”, expresó la intérprete de la canción “Miénteme”.

TE PUEDE INTERESAR

Rebeca Escribens ‘chotea’ EN VIVO nota de Melissa Paredes y sus compras navideñas: “Como si nos interesara”

¿Qué carrera estudió la actriz Karime Scander, quien da vida a ‘Alessia’ en ‘Al fondo hay sitio’?

Ethel se niega a dar regalos en Navidad y Edson la increpa: “Eres bien tacañita”