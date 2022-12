Durante varios meses, Romina Marcos soportó críticas hacia su cuerpo debido a probables cambios y subidas de peso. De hecho, la hija de la ex vedette se sometió a dietas estrictas y de mucha fuerza de voluntad para poder preservar su figura. Tal fue su obsesión que llegó a presentar cuadros de dismorfia corporal. ¿Cómo así?

Como sabemos, la dismorfia corporal es un tema psicológico que altera la percepción de varias personas en relación a su cuerpo. Tal es la falta de aceptación, que miles de personas se logran sentir incómodas a su anatomía. El último caso mediático fue la hija de Niurka Marcos, quien ahora salió al frente de los señalamientos de su cuerpo.

Todo sucedió en las últimas transmisiones del programa “Las estrellas bailan” en “Hoy”, sitio en donde compite por ganarse el respeto como la mejor bailarina del staff.

En tal sentido, la joven confesó como ha venido lidiando con los miramientos hacia su cuerpo, aduciendo que está preparada al ser una persona pública.

Niurka Marcos y su hija son dos celebridades de la pantalla mexicana (Foto: Romina Marcos / Instagram)

“Creo que la vida me prepara para que eso me siga pasando siempre. Soy un cuerpo que, al parecer, a la gente le causa intriga”, mencionó Marcos a los medios de comunicación. “Entonces, me estoy preparando cada vez más para las críticas”, sostuvo la hija de Niurka Marcos.

ROMINA MARCOS COMENTÓ SOBRE SU FACETA DE BAILARINA

Como sabemos, la cantante terminó con su performance en el programa de baile, y pese a quedar en cuarta posición, se sintió muy orgullosa de los resultados ya que demostró lo mejor de sí en la pista de baile.

“Hice cosas de las que jamás me imaginé, la verdad, todas la cargadas; toda la verdad es que fue increíble, fue maravilloso retarme de esa manera y cumplirlo, lograrlo”, añadió.

“La verdad es que este cuarto lugar me lo llevo en el corazón. En casita ya tengo un trofeo del primer lugar también; entonces, estoy contentísima de lo que logré como ser humano y para mí ya soy una campeona”, enfatizó.

Eso sí, aclaró que su madre la hubiese puesto en el podio. “Mi mamá me dijo ‘mínimo yo te hubiera puesto el segundo lugar, verdad, mínimo’”.

Eso sí, aclaró que su madre la hubiese puesto en el podio. “Mi mamá me dijo ‘mínimo yo te hubiera puesto el segundo lugar, verdad, mínimo’”.

La cantante pasará fiestas con sus amigos y su madre (Foto: Romina Marcos / Instagram)

Vale decir que, a casi nada de las fiestas, Romina Marcos pasará fiestas de Navidad junto a sus amigos y familiares, mientras que el último del año lo pasará junto a su madre Niurka Marcos.