Rosalía estrenó la canción “LLYLM”, que significa “Lie Like You Love Me”, y cuenta con un video lyric en la plataforma YouTube.

“LLYLM” es el primer sencillo en inglés y en español de la celebridad de 30 años, quien hace alarde de su buen dominio del idioma inglés.

No es la primera vez que la española compone en inglés, pero sí la primera vez que publica en solitario algo en esta lengua, ya que fue coautora y cointérprete de “Barefoot In The Park” (2019) en el que cantaba con James Blake.

Además, Rosalía ya había grabado su versión en inglés de la canción “Blinding Lights” junto a The Weeknd en 2020.

“LLYLM” FUE VIRAL EN TIKTOK

La primera noticia sobre “LLYLM” (“Lie like you love me”) llegó a través de la red social TikTok, donde Rosalía subió un fragmento de la canción, grabado mientras paseaba en Japón junto a su novio Rauw Alejandro, aunque luego fue eliminado.

Pasaron los días y Rosalía volvió a subir un TikTok, pero esta vez a solas y con la letra en inglés de “LLYLM”.

