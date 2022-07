Rosalía ha tenido un ascenso tan vertiginoso como irrefutable. En menos de una década, la catalana ha logrado evolucionar su flamenco natal con el pop y el reggaetón, fusión que le ha permitido ser una de las cantantes de habla española de mayor influencia en la música actual. Esa fama y éxito, lógicamente viene acompañado de réditos económicos, los mismos que le han permitido comprarse ahora una mansión centenaria.

La cantautora, que este 2022 viene consolidando su música e imagen como celebridad de la música urbana, lanzó en este año su álbum “Motomami” y su consecuente tour, del mismo nombre, el mismo que la ha estado llevando por todo Europa y que la trasladará a América hasta finales de año.

A pesar de que cuando empezó en 2013, en su San Cugat del Vallés querido, no tenía la certeza de que 10 años más tarde sería una superestrella mundial, Rosalía tenía en claro que debía trazar un plan y unas bases a futuro. “No basé mi carrera en tener hits; tengo hits porque yo senté las bases”, reza la letra de su canción “Bizcochito”.

Rauw y Rosalía mantienen una relación desde los primeros meses del 2020 (Foto: Rosalía / Instagram)

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE 100 AÑOS QUE COMPRÓ ROSALÍA PARA VIVIR CON RAUW ALEJANDRO?

Con el éxito y la bonanza económica, una de las celebridades del momento en España decidió comprarse una verdadera mansión de lujo y con historia. La residencia se ubica en Manresa, a las afueras de Barcelona, allí la ibérica y Rauw Alejandro seguirán cimentado su relación que ya superó los dos años.

Y en realidad, este palacio con vista a Montserrat que tiene nombre propio: Casa La Morera es una verdadera joya arquitectónica e historia. Su edificación, de 2.624 metros cuadrados, data de 1905 y detrás de su diseño estuvo el arquitecto catalán Ignasi Oms i Ponsa.

(Foto: Habitaclia)

Al estar declarada Bien de Interés Cultural, la vivienda no admite cambios en su estructura; no obstante, el estado de conservación hace que no sea necesario pensar en ello a pesar de tener más de 115 años de antigüedad.

(Foto: Habitaclia)

Ahora bien, en cuanto a su distribución, cuenta con un impresionante hall, que da acceso a los dos grandes salones de 100 metros cuadrados cada uno con los que cuenta la planta principal, así como también a la cocina. Vale precisar que las habitaciones sí han podido ser remodeladas, por ello encontramos en una de ellas un jacuzzi -casi del tamaño de una piscina-, mientras que en la explanada hay un área de 30 hectáreas en la que encontramos piscina, varias zonas chill out y barbacoa.

(Foto: Habitaclia)

(Foto: Habitaclia)

(Foto: Habitaclia)

RAUW ALEJANDRO ACEPTÓ CAMBIAR EL CARIBE DE PUERTO RICO POR LA ELEGANCIA DE BARCELONA

Para culminar, la mansión cuenta con una bodega para las bebidas, así como con ocho las suites, y en una de ellas está la principal, en la que han de dormir Rosalía y Rauw Alejandro, quien más allá del cariño que expresa por su tierra en sus redes sociales está dispuesto a dar el paso hacia adelante en su relación.

Dejar su natal Puerto Rico, sus atractivos y lujos en el Caribe para asentarse en la elegante, sobria y vanguardista Barcelona.