“Aguantarla fue complicado”, es uno de los conceptos con el que Salvador Zerboni se quedó sobre Laura Bozzo luego de la experiencia en ‘La casa de los famosos’. El actor, segundo puesto en el reality por detrás de Ivonne Montero, reveló algunos secretos de la convivencia con la conductora peruana y sobre cómo era la relación entre ambos.

MIRA TAMBIÉN | El video en el que Eugenio Derbez bromea sobre su accidente

En una reciente entrevista para ‘Netas Divinas’, Zerboni consideró complicado compartir a diario con Laura. En un principio y tras una rápida opinión calificó de ‘niña malcriada’; aunque después terminaron siendo amigos, al encontrar en ella el secreto para llegar hasta la semana final del show.

“Era un calvario esa mujer”, señaló en primer lugar para posteriormente agregar que ahora se comunican con bastante frecuencia. “Ahorita me ama y nos hablamos todo el santo día, pero es que es una persona malcriada... es una niña malcriada, así le digo”, sostuvo.

El secreto

Pese a la amarga experiencia de conocerla, el actor de 43 años considera que la presentadora fue importante para que pudiese tener éxito en magazine y quedarse a una nada de ser el ganador. Piensa que notar sus errores, le hizo abrir los ojos sobre lo que no debía de hacer en la convivencia.

“Al principio me veía reflejado en los errores de ella y dije: ‘esto tengo que agarrar como un proyecto’, o sea, eso es lo que yo no quiero ser, entonces tengo que agarrarla ¡Dios mío!, bendito sea, yo pensé que me iba a las dos semanas no que me iba a quedar hasta la final, entonces aguantarla sí fue muy complicado, pero fue un éxito rotundo”, indicó.

Asimismo, en otras de sus confesiones dijo nunca intentó competir con nadie dentro de la casa, siempre compitió contra él mismo y cree firmemente, fue la mejor decisión que pudo tomar.