Salvador Zerboni no solo es uno de los más famosos actores de telenovelas de México, sino que recientemente llamó la atención del público debido a su participación en el reality “La casa de los famosos”. Allí se caracterizó por haber sido salvado muchas veces por los televidentes, pese a las muchas veces que estuvo nominado.

Así, además de su trabajo en producciones como “La reina del sur” o “Abismo de pasión”, el intérprete también es conocido debido a sus romances con talentosas celebridades y, actualmente, ha llamado la atención al mostrarse a través de las redes sociales con una nueva conquista.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce a las mujeres que conquistaron el corazón el famoso villano de telenovelas Salvador Zerboni.

¿QUIÉN ES LA NOVIA ACTUAL DE SALVADOR ZERBONI?

Luego de resultar segundo finalista en “La casa de los famosos 2″, muchos seguidores se han mostrado interesados en conocer un poco más de la vida personal de Salvador Zerboni. Si bien lo vimos siendo relacionado con Daniella Navarro en el reality, lo cierto es que todo parece indicar que su nueva pareja sería alguien completamente alejada de la farándula.

Así, el actor se lució junto a la que sería su nueva novia en un video difundido a través de las redes sociales, en donde se los ve a ambos celebrando y dándose un beso. De acuerdo con AhoraMismo, la joven se llama Marce Ruiz y no pertenece al mundo artístico.

Hasta el momento, el intérprete no ha dado ninguna declaración sobre esta nueva relación, pero en diversas plataformas digitales ya se ha difundido el clip donde aparece la pareja.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE SALVADOR ZERBONI?

1. Alejandra Guzmán

Ambos mantuvieron una relación durante los años 90′s, cuando él tenía 18 años y ella, 30. Alejandra ya era una artista famosa y, según Daniella Navarro, Zerboni habría sido el destinatario de la canción “Hacer el amor con otro”.

“Empezamos un amor de verano, yo iba en la preparatoria en Acapulco; y me quedé con ella en un departamento de mis papás porque ella se había acabado de separar de un novio o esposo, no recuerdo; pero fue Alejandra la que me empezó todo preguntándome: ‘flaco, ¿me puedo quedar?’ y yo acepté”, contó Salvador en “El minuto que cambió mi destino”.

La cantante tiene actualmente 54 años de edad (Foto: Alejandra Guzmán / Instagram)

2. Paty Cantú

Más tarde, en el año 2009, Paty Cantú llegó a la vida del cantante. En “La casa de los famosos 2″, Zerboni manifestó que fue feliz durante este noviazgo, pese a que ella decidió alejarse de él sin explicaciones. Ambos volvieron a reencontrarse en el año 2017 durante el doblaje de “Los Pitufos: La aldea pérdida”.

La cantante tuvo una relación con Salvador Zerboni en el 2009 (Foto: Paty Cantú / Instagram)

3. Livia Brito

Durante las grabaciones de la telenovela “Abismo de pasión” (2012), ambos vivieron un romance. Según Qué Ver, la atracción entre esta pareja de actores fue inevitable. No obstante, no podían dejarse ver en público porque ella mantenía una relación con Danny Frank. Por ello, surgieron muchos rumores sobre esta presunta infidelidad.

La actriz ha participado en producciones como "Mujer de Nadie" (Foto: Livia Brito / Facebook)

4. Ivonne Montero

Ambos fueron participantes de la segunda temporada de “La casa de los famosos”. La ganadora del reality y Zerboni estuvieron juntos en el año 2014, pero su relación solo duró algunos meses.

Ambos se conocieron en la producción “¡Qué Rico Mambo!” y el actor ha confesado a diversos medios de comunicación que terminaron porque no se sentía seguro de cumplir con el rol de padre de la hija que tuvo la joven con el fallecido artista Fabio Melanito.

La actriz mexicana fue la ganadora de "La casa de los famosos 2" (Foto: Ivonne Montero / Facebook)

5. Fey

Finalmente, en 2021, Salvador Zerboni y Fey mantuvieron un breve noviazgo. Este llegó a su fin luego de que el presentador Juan José ‘Pepillo’ Origel le dijera a la intérprete que su pareja se había reunido con otra mujer.

“Mi bella Fernanda es divina, acabamos un poco extraño por culpa de Origel, estés donde estés fue tu culpa”, reveló el actor según Las Estrellas.