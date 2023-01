La actriz azteca ha tenido un 2022 en donde ha podido relanzar su carrera artística: tanto actoral como musicalmente. Sandra Echeverría se mostrós feliz tras el lanzamient de su última canción ranchera y aseguró que próximamente espera volver a interpretar otro personaje de la industria, ello tras su destacada actuación representando a la legendaria María Félix.

La histrionisa, oriunda de Ciudad de México, se encuentra promocionando su sencillo “Ahí te quedas con tu vida”, y en ese contexto charló con el diario “El Heraldo de México”, en donde habló de diversos temas.

La esposa del también cantante Leonardo de Lozanne recordó su año y las expectativas con las que espera la llegada del 2023; ahí fue donde comentó la ilusión que tiene de dar vida a otro célebre personaje.

SANDRA ECHEVERRÍA DESEA INTERPRETAR LA BIOSERIE DE “CHAVELA” VARGAS

Tras su gran performance haciendo de María Félix en su bioserie, la intérprete de música popular y rancheras se animó a expresar cuál es su anhelo de cara a la actuación.

“Me gustaría mucho hacer algo en un futuro con Chavela Vargas, quizás una biografía, también su vida como actriz y en una de esas montarme también en la música”, expresó la celeb.

Y es que asegura que los productores que la buscaron estaban viendo los derechos de la vida de “Chavela” Vargas, por lo que no sabe si es que se va a concretar este proyecto; sin embargo, le encantaría trabajar en esa producción.

“No sé si se va a poder lograr o no porque no depende de mí los derechos de Chavela, pero sí, sí, yo me pongo ahí, levantó la mano, me encantaría, creo que sería una gran oportunidad para mí”, agregó.

LOS OBJETIVOS ARTÍSTICOS DE SANDRA ECHEVERRÍA

Dentro de sus otros objetivos, Sandra busca dar conocer a las nuevas generaciones canciones de grandes artistas por lo que no descarta en algún momento grabar covers de Rocío Durcal, Ana Gabriel, Lucha Villa, Aída Cuevas y hasta de la propia “Chavela” Vargas.