Este 26 de julio se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón, una figura emblemática del peronismo y cuyo legado se mantiene vigente hasta estos días. En ese marco, este martes se estrenó “Santa Evita”, bioserie original de Star+, y que tiene como protagonista a la actriz uruguaya Natalia Oreiro.

“Santa Evita” es una adaptación del libro escrito por el argentino Tomás Eloy Martínez y que narra la historia de la muerte de Eva Perón y el macabro secuestro de su cadáver como un arma política de los golpistas. TROME pudo conversar con Rodrigo García Barcha y Alejandro Maci, directores de la miniserie, para conocer sus expectativas ante el añorado estreno de este proyecto.

Ha sido un proyecto muy largo, con un aplazamiento por la pandemia. ¿Qué sensaciones les dejó acabar la producción y estar a vísperas del estreno?

Rodrigo: Como toda filmación, una mezcla de lágrimas y risas. Un proyecto que ya lo habíamos preparado ya con bastante atención, pero el año de la pandemia nos permitió, sobre todo una vez que se incorporó Alejandro Maci, hacer un trabajo más profundo con los guionistas. Luego, el rodaje en general, afortunado. Alejandro dirá muy buenos actores, muy buenos técnicos, pero también una enorme cantidad de trabajo.

Alejandro: Así como la pandemia nos detuvo un momento y nos puso a reflexionar, después vino una inmensa cantidad de trabajo, pero hubo un equipo muy afiatado, harmónico y riguroso. Se ha trabajado de un modo, para abordad un material del nivel de complejidad que tiene tanto la novela comos los distintos periodos históricos que compromete, como las cuestiones ligadas al ensamblaje del relato en términos audiovisuales que es bien complejo. Tuvimos un equipo extraordinario y se ha trabajado con mucho placer. En lo personal, es algo que recordaré siempre. Tantas veces con Rodrigo hemos pensado que la pandemia se llevaría la posibilidad de que este relato llegara a su fin y cuando lo hemos terminado de que pudimos contarlo. Es una historia que no solo es magnética, pero necesaria de contarse.

¿Cómo se abordó el trabajo de investigación para esta producción cargada de elementos históricos?

R: Bueno, toda perspectiva es parcializada. Nuestro filtro principal fue la visión de Tomás Eloy Martínez. Nosotros estábamos contando no la vida y obra de Eva Perón, sino la historia que contó Tomás Eloy de Eva y luego de su cadáver. Bueno, el contexto histórico es muy preciso en la novela, por eso tuvimos que hacer toda la investigación posible. Todo el equipo fue imprecindible. Sí se quiere una fundación genuina e histórica, pero finalmente estamos interpretando la visión de Tomás Eloy. Teníamos esa responsabilidad con el libro y también alguna responsabilidad con los aspectos físicos reales, pero estábamos un poco más liberados de contar la historia de Evo Perón. No interesa la objetividad, lo que uno quiere en las historias es la subjetividad de lo que uno cuenta.

A: En una adaptación hay una nueva textualidad. No pretendemos representar la novela, sino basarnos en ella. Es una novela magnífica y recomendamos su lectura. Esto es una miniserie y es un relato del caso que es extraordinario magnético. Ha constitucionado el policial más extraño de la historia y por eso espero que tenga un gran imán hacia al espectador para conocer los vericuetos de una historia que no se puede creer si uno no supiera que es cierta. Lo que se ha constituido como libro, es una atrapante serie de este perverso caso del cuerpo de Eva. Lo que convocó es de altísima intensidad dramatúrgica.

Natalia Oreiro encarna a Eva Perón, un personaje que ha tenido muchas representaciones en la cultura popular y del que hay todo un bagaje histórico. ¿Cómo analizan su trabajo en este rol?

R: Para mí, muy buena. Es una actriz muy buena. Había visto su trabajo en algunas películas, no lo conocía tan profundamente como se conoce en Argentina, pero sí la admiraba. Luego me impresionó mucho en la preproducción y te hablo de un año, porque estuvimos parados por la pandemia. La profundidad del trabajo que hizo fue inigualable. Estudió todo aspecto que se podía estudiar, se reunió con gente que tenía algo que ver con Evita. Se aprendió discursos de Evita que no estaban en la serie, sencillamente para estar sumergida en el mundo, en el tono del liderazgo política, en las ideas de Evita. Sí, me impresionó mucho.

A: Es una actriz magnífica que se comprometió con el rol de una manera inconcebible, con un nivel de estudio de investigación sobre la vida de un personaje que realmente no lo requiere. En la corta vida de Eva hubo tales niveles de intensidad que requiere mucho trabajo. Es una actriz incansable, creo que este va a ser un gran papel en una carrera que tiene muchos personajes exitosos. El trabajo que encara Natalia va a dejar su impronta en ella. Se ha apropiado de la piel de esa mujer a un nivel maravilloso.

¿Qué les deja todo el proyecto Santa Evita en lo personal y profesional?

R: Para mí, todo fue un viaje. A Argentina, a trabajar allí, conocer más de su historia, hacer nuevos amigos y colegas. No puedo separar el proyecto de lo que fue hacer el proyecto. Es un antes y después a través de este libro y el proyecto, redescubrir Argentina. Ha sido un viaje profesional y personal muy enriquecedor.

A: Me pasa exactamente lo mismo. Me es indisociable. Como argentino, haber abordado un personaje que me obligó a repensarlo, porque cuando uno dirige no solo tiene que estudiar sino también tiene que repensarlo en toda su dimensión, también me devolvió una Eva que no es la que yo conocí inicialmente. He crecido en un medio plagado de relatos, mitos y leyendas sobre ella. Me obligó a hacer un trabajo de despojo, deconstrucción, de repensar, que me ha enseñado mucho sobre ella y también a valorar lo avanzado que era para su tiempo y el haberle abierto el camino a las mujeres en su tiempo.