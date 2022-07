Los fanáticos de Marvel esperan con gran expectativa el estreno de la nueva película “Black Panther 2″, la misma que trae de regreso a un gran a elenco de actores. Pero también se vienen afinando varios detalles en este filme como el Soundtrack que está a cargo de Santa Fe Klan quien ha demostrado ser uno de los cantantes más populares de los últimos tiempos.

El artista mexicano se ha convertido en un referente de la música rap y sus canciones son las preferidas de un gran sector de la población. Pero el también esposo de Maya Nazor ha conseguido un nuevo logro en lo que respecta a su carrera musical.

Y es que Angel Jair Quezada Jasso, también conocido como Santa Fe Klan, fue elegido para interpretar el Soundtarck de la película “Black Panther 2″. Esta noticia no solamente ha alegrado mucho al artista mexicano, sino también a sus miles de fanáticos que siguen su música.

Black Panther 2 es una de las películas más esperadas este 2022. (Foto: Marvel)

Por si fuera poco, el fandom del Universo de Marvel también espera con gran expectativa el estreno del filme donde aparecerá la canción principal creada por Santa Fe Klan.

Santa Fe Klan ha conseguido esta gran oportunidad a pesar que fueron varios los artistas que también postularon para trabajar con Marvel en la creación de la canción principal de “Black Panther 2″.

ASÍ CONSIGUIÓ SANTA FE KLAN TRABAJAR CON MARVEL

Con gran esfuerzo y dedicación el cantante Santa Fe Klan ha logrado conquistar la fama y popularidad de la que hoy goza.

A esto se suma su nuevo triunfo de trabajar con la prestigiosa empresa Marvel, reconocida por la producción de comics y películas que han causado gran furor en varias partes de mundo. Para ello, se eligió que la canción “Soy” sea el Soundtrack de “Black Panther 2″.

Pero muchos se preguntarán ¿cómo consiguió el cantante este gran logro?. El propio artista reveló los detalles en conferencia de prensa, según informó Milenio.

“Me habló Camilo Lara de aquí de México, me invitó a su estudio, me presentó al productor de la película y ahí nos pusimos a escribir la canción (…) Me enseñó como tres pistas, cuatro pistas, agarré la que más me gustó, como dos horas más o menos me tardé en escribirla, pero la escribí y la grabé, unas dos o tres horas ya estaba todo el proceso, de escribir y grabar”, expresó.

El artista mexicano Santa Fe Klan (Foto: Santa Fe Klan / Instagram)

Pero Santa Fe Klan no fue el único que postulaba para grabar el Soundtrack de la película, pues, Christian Nodal también aparecía en la lista.

“Sí, me imagino que han de haber recolectado muchas canciones, porque a mí Camilo me dijo, él me invitó, pero no me aseguró nada, me dijo que me invitaba para hacer una canción para ver si quedaba para una película”, anotó.

Santa Fe Klan también reveló que en un primer momento ni siquiera le mencionaron cuál era el nombre del filme. “Todo lo traían en secreto, que chido gracias a Dios, que les gustó lo que hice y más que nada de mi voz”, anotó.

"Black Panther 2" (Foto: Santa Fe Klan/Instagram)

¿CHRISTIAN NODAL SE HA PRONUNCIADO?

A pesar que Santa Fe Klan fue elegido como el intérprete del tema principal de la película “Black Panther 2″, el portal El Heraldo dio a conocer que mediante las redes sociales existe un video donde el artista Christian Nodal confiesa que participará en la musicalización del filme de Marvel.

“Quiero agregar que voy a hacer la musicalización de Black Panther ¡ehhhh!”, indicó el cantante.

El referido portal también agrega que hasta la fecha Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha explicado por qué ya no forma parte de “Black Panther: Wakanda Forever”.