¡Un gran detalle! El rapero Santa Fe Klan no pudo estar presente junto a Maya Nazor para poder celebrar su primer aniversario juntos debido a motivos laborales. Sin embargo, el exponente mexicano se las ingenió para ‘arreglar’ el día. Entérate más del romántico gesto que tuvo el intérprete de “Luka” aquí.

No pudieron verse por motivos de trabajo, pero ello no fue motivo para que el artista urbano Santa Fe Klan no pueda dedicarle un bello gesto a su novia, la bella modelo Maya Nazor.

Y es que, a través de sus redes sociales, Santa Fe Klan compartió un metraje audiovisual de su novia junto a una serenata de mariachis que le dedicó a cientos de kilómetros del lugar, aunque dejó bien claro que le hubiese gustado cantarle a viva voz y entonarle una que otra canción de su repertorio durante su primer año juntos.

“Perdón por la hora, si estuviera yo mismo voy y te canto con los norteños, pero gracias por todo, te amo”, fueron las sentidas palabras del mexicano para la modelo oriunda de Cuernavaca.

Recordemos que Santa Fe Klan no solamente es uno de los máximos exponentes de la música mexicana en la actualidad, en especial, luego de que sus sencillos serán reproducidos en la aclamada cinta de “Black Panther” en la pantalla grande.

Asimismo, vale resaltar que el artista de música urbana logró conquistar el corazón de Maya Nazor, una conocida influencer de 23 años y con quien ya tiene un bebé llamado Luka.

ASÍ ES LA RELACIÓN ENTRE AMBOS FAMOSOS

Todo comenzó desde los primeros de 2021 cuando Ángel Jair Jasso Quezada y Maya Nazo empezaban a mostrarse en redes sociales, en especial, porque la joven iba a acompañarlo en eventos y shows en vivo por todo México.

Así llegamos hasta agosto, mes en el que el autor de “Luka” oficializó su noviazgo vía redes sociales con la modelo de 23 años de edad.

Asimismo, la bella Maya también fue abordada por la prensa en diversos momentos de la relación, alegando que le gustaban las ideas del rapero y que siempre ha estado impresionada por el corazón que posee el padre de su hijo.

“El corazón de Ángel se nota a kilómetros y yo sé que toda la gente que lo quiere se da cuenta de esto y por eso lo quieren”, reveló Maya cuando le cuestionan sobre su estado enamoradizo hacia el rapero.