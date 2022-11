La periodista y exesposa de Iker Casillas ha vuelto a ser noticia en la prensa rosa de España aunque esta vez por un tema de salud. El último lunes 21 de noviembre Sara Carbonero, madre de los hijos del exarquero ibérico, fue intervernido quirúrgicamente y las alarmas de una recaída en su salud empezaron a saltar. Alteró y conmocionó a todos, hasta el propio Casillas, quien se pronunció en redes. Pero, ¿qué es lo que tiene la española?

En los últimos días, la revista “Lecturas” informó que la mujer de prensa fue sometida a una operación de urgencia y encendió los rumores respecto a cuál es su estado de salud. Y es que en los últimos años, la oriunda de Corral de Almaguer, ha visto afectado su bienestar físico.

En mayo de 2019, Sara Carbonero fue operada de un tumor maligno de ovario. Luego de someterse a sesiones de quimioterapia, la expareja de Casillas volvió a sus actividades profesionales: a finales de 2020 regresó al periodismo deportivo en España, aunque optó por la radio y no por la televisión. Estoa a través del “Que siga el baile” en Radio Marca.

¿POR QUÉ SARA CARBONERO FUE OPERADA DE URGENCIA EN ESPAÑA?

La noticia de que Sara Carbonera fue intervernida quirúrgicamente sorprendió a sus fanáticos y curiosos. Y es que el hecho fue manejado con el hermetismo habitual con el que la periodista maneja sus asuntos personales pero así algunos medios dieron cuenta del hecho.

La revista “Lecturas”, la encargada de informar en exclusiva sobre lo acontecido, aseveró que y la comunicadora ya ha recibido la visita de su mejor amiga, la presentadora de “Informativos Telecinco” Isabel Jiménez, quien ha sido fotografiada a las puertas de la clínica con una gran ramo de flores rosas.

Asimismo, la citada publicación asegura que Sara ha estado acompañada en todo momento por su madre y su hermana Irene, que ha estado cuidado a los hijos que la también influencer tiene en común con Iker Casillas, Lucas y Martín.

¿Qué es lo que tiene? Por ahora la propia Carbonero ni nadie de su entorno cercano se ha querido referir al tema pero trascendió que todo está controlado y estable.

Empezó su carrera periodística en 2006 (Foto: AFP)

IKER SE PRONUNCIÓ TRAS LA OPERACIÓN DE SU EX, SARA CARBONERO

Quien sí expresó su parecer pero en contra de los medios de espectáculos por la forma en la que abordaron la noticia de la operación de la madre de sus hijos fue Iker Casillas. El excampeón del mundo con España en 2010 y actual comentarista del canal TVE en Qatar 2022 fue ácido.

“La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA”, ha escrito en Twitter dejando claro su enfado con la prensa por informar sobre la operación de Sara.

Asimismo trascendió que el exarquero se ofreció a cancelar su presencia en suelo qatarí para quedar al cuidado de sus hijos ante la imposibilidad de su madre, pero ella junto a su familia decidió que mejor vaya y que los pequeños queden al cuidado de su hermana. “Evitar romper con la normalidad para bien de sus hijos y las especulaciones públicas”, señala la revista antes mencionada.

SARA CARBONERO SE PRONUNCIA EN REDES SOCIALES TRAS SU OPERACIÓN

Horas después de salir a la luz la noticia, Sara hacía una publicación en sus redes sociales. Lejos de desvelar cómo se encuentra en estos delicados momentos, la presentadora ha dejado que la música hable por ella, y lo ha hecho con la nueva canción de una de sus cantantes favoritas, Valeria Castro.

“A poquito”, un tema melódico que dice, en su estribillo, “me vale con que quieras mirarme a los ojitos, yo me conformo con poquito, que tanto no necesito (...) Contener las ganas de volver a vivir hoy (...) No es fácil pero no se puede hacer como que no es importante”.