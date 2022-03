El productor Luis de Llano emitió un comunicado para rechazar las acusaciones que surgieron en su contra luego de las declaraciones de la cantante Sasha Sokol a la que, sin embargo, ofreció unas disculpas públicas.

A través de un extenso comunicado, el productor mexicano aseguró que no ha cometido algún delito en contra de la exintegrante de la agrupación Timbiriche.

“Respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona, expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo de 2022, las respondo de la siguiente manera: Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”, dijo al inicio de su comunicado.

En su mensaje, Llano aseguró que sí tuvo una relación con Sokol y que su familia lo sabía. “Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión.

“Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”, continuó.

Luis de Llano afirmó que no ha cometido algún delito: “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones”.

Finalmente, el productor indicó que tiene el respaldo de su esposa, Fabiola Lozano. “Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos, que verdaderamente me conocen. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia”, concluyó.

Como se recuerda, la cantante mexicana Sasha Sokol denunció el abuso que sufrió cuando tenía 14 años por parte del productor Luis de Llano, de 39 en ese momento, mientras ella trabajaba en el proyecto musical infantil Timbiriche.

