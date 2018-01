Scarlett Johansson y su fuerte reacción contra James Franco tras acusaciones de acoso sexual

Fuerte y claro. La actriz Scarlett Johansson alzó su voz contra James Franco luego de que el protagonista de "The disaster artist" se uniera al movimiento Time's up, y horas después fuera acusado de acoso sexual por cinco mujeres.



“Mi mente sólo puede pensar: ¿cómo podría una persona respaldar públicamente a una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de ataques sexuales mientras se aprovecha de personas que no tienen poder?”, cuestionó Scarlett Johansson enfrente de una multitud de personas.



"Por cierto, quiero mi pin de vuelta", agregó Scarlett Johansson en referencia al prendedor del movimiento que lució James Franco durante la premiación de los Globo de Oro 2018.



Las palabras de Scarlett Johansson se dieron durante la Marcha de Mujeres de Los Ángeles. Decenas de activistas volvieron a tomar este fin de semana las calles de Estados Unidos para reclamar la igualdad y el fin de la discriminación y de la intolerancia.



James Franco, quien ganó el premio a Mejor Actor de Comedia en los Globo de Oro, fue acusado de acoso sexual por las actrices Ally Sheedy, Violet Paley y Sarah Tither-Haplan.



Violet Paley escribió en Twitter lo siguiente:



"Bonito pin #Timesup James Franco ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene desnudo en un auto y la otra vez en que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años? ¿Y después, cuando te pescaron haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?"