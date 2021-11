El actor colombiano Sebastián Boscán, conocido por interpretar a Leandro Santos en “Pasión de gavilanes”, Pedro Baraja en “La mujer en el espejo” y Andrés Escallón en “Escobar, el patrón del mal”, falleció el 28 de noviembre de 2021 en Medellín debido a un cáncer de estómago. El intérprete de 51 años no había hecho pública su enfermedad ni su lucha.

“Me duele en el alma tu partida. Gracias por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto: descansa en paz, Sebastián”, indicó el periodista Carlos Ochoa, quien fue el encargado de confirmarla trágica noticia.

Por supuesto, los actores con los que trabajó en la exitosa telenovela “Pasión de gavilanes”, que prepara su segunda temporada, enviaron emotivos mensajes de despedida a Leonardo Zapata, verdadero del actor conocido como Sebastián Boscán.

EL ELENCO DE “PASIÓN DE GAVILANES” SE DESPIDE DE SEBASTIÁN BOSCÁN

PAOLA REY

La recordada Jimena Elizondo le dedicó una publicación en Instagram. “Mi querido @sebasboscanoficial siempre estarás en mi corazón, ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos, tantas sonrisas interpretando a #Jimena y #Leandro! Vuela alto”, escribió.

JUAN ALFONSO BAPTISTA

Juan Alfonso Baptista, que interpretaba a Óscar Reyes en “Pasión de gavilanes”, compartió un vídeo con varias escenas del actor. Además, publicó: “Es cuestión de tiempo mi Sebastián... Gracias por tu ser amable y querido”.

Este es el mensaje que Juan Alfonso Baptista compartió en sus historias de Instagram (Foto: Juan Alfonso Baptista/ Instagram)

MICHEL BROWN

“Vuela alto mi Sebas querido, te llevo en el corazón”, se lee en el mensaje que Michel Brown compartió en una historia de Instagram después de enterarse de la muerte de Sebastián Boscán.

Este es el mensaje que Michel Brown compartió en sus historias de Instagram (Foto: Michel Brown/ Instagram)

NATASHA KLAUSS

La actriz que interpretó a Sarita Elizondo también compartió un sentido mensaje. “La muerte es un cambio, solo eso, pero jamás dejara de sorprendernos. Descansa en Paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban. Tu talento se extrañará, pero más lo grande de tu compañía y amistad en aquellos tiempos hace 17 años donde compartimos tantas escenas en #pasiondegavilanes”.

Pero ellos no fueron los únicos que expresaron su sentir por la muerte de actor colombiano. Andrea Villareal, quien interpretó a Panchita López, señaló: “Te extrañaremos amigo mío... @sebasboscanoficial. Esta foto la tomaste tú. Así como te gustaba. Dios te tenga en su santa gloria. Qué dolor me dejas en el corazón con tu inesperada partida. Condolencias a la familia Zapata Bohorquez”.

Giovanni Suárez, quien dio vida a Benito Santos, el hermano de Leandro, indicó: “Me duele en el alma y el corazón tener que darles la noticia que me acabo de enterar. Sebastían Boscán, Leandro para que me entiendan, falleció ayer a causa de una enfermedad grave. Sebitas usted sabe que yo lo adoraba, usted es mi hermano”.

Lorena Meritano, recordada por interpretar a Dinora Rosales en “Pasión de gavilanes” y sobreviviente de cáncer de mama, también le dedicó un mensaje: “Un ser amoroso respetuoso, libre, yo no sabía de su enfermedad. No lo voy a despedir dramatizando ni armando un drama. En su memoria, como era él, voy a despedirlo respirando con una sonrisa, elevando una oración por él. Que vuele alto, que descanse en paz”.