Hace más de 15 años, “Hasta que la plata nos separe” se convirtió en una de las más exitosas telenovelas de la televisión. Ahora, tras el reciente estreno de la nueva versión de la historia, ha generado gran expectativa en el público conocer qué más pasará con Rafael Méndez, aquel humilde comerciante que cambió su vida al conocer a Alejandra Maldonado, una empresaria del sector automotriz. Por ello, los actores de este remake no han escapado de la atención de la prensa. Recientemente, por ejemplo, unas declaraciones de Sebastián Martínez, el actor protagonista, encendieron todas las alarmas sobre su personaje.

A continuación, entérate la razón por la que Sebastián Martínez no quería el papel protagónico en esta nueva versión de “Hasta que la plata nos separe”.

LA CONFESIÓN DE SEBASTIÁN MARTÍNEZ

En una entrevista para “People en Español”, el actor Sebastián Martínez confesó que estuvo a punto de rechazar su protagónico en el remake de la exitosa telenovela “Hasta que la plata nos separe”. El colombiano reveló así que no quería ser parte de esta nueva versión de la historia, pues le tenía mucho respeto al éxito de la producción del 2006.

“Estaba grabando una telenovela para RCN. Cuando terminó, el presidente me habló al respecto y no me animó mucho el proyecto [al principio] porque la telenovela de ‘Hasta que la plata nos separe’… ya se había hecho y había sido muy exitosa”, dijo el intérprete.

Frente a su primera reacción, el presidente del canal le insistió con la idea y, tras algunos intentos, Martínez terminó aceptando. Actualmente, revela que fue una de las mejores decisiones que pudo tomar, pues es una gran oportunidad para su carrera artística.

“Él [el presidente] me insistió y leí el [guion], y tuve una conexión con el personaje increíble. Sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando, no puedo parar de dar gracias”, reveló el colombiano.

Sebastián Martínez y Carmen Villalobos será los protagonistas de “Hasta que la plata nos separe”, una producción de RCN Televisión para Telemundo (Foto: Telemundo)

LA NUEVA VERSIÓN DE LA TELENOVELA

Durante la entrevista, el actor tuvo la oportunidad de referirse mucho más a la producción en la que participa. De esta manera, comentó que hay muchas novedades respecto a la primera versión, destacando la profundidad de su personaje y la extensión de la historia.

“Está basada en la original, pero el escritor es Juan Carlos Pérez y él incluyó unos personajes fantásticos y enriqueció la historia original. Y la verdad hay unas cosas nuevas espectaculares. Mi personaje, por ejemplo, está bien engrandecido. La historia llama mucho la atención de cómo nosotros abordaremos todo. Hay un elenco espectacular. Ya vimos el primer capítulo y es de una factura espectacular”, dijo el intérprete.

En ese sentido, resaltó que la narración estará desarrollada en la actualidad, lo que la hace perfecta para ser presentada a nuevos espectadores. “Es una historia universal que se puede hacer muchísimas veces porque los temas que toca van cambiando con las nuevas generaciones. Esta versión está acoplada al día de hoy y la puesta en escena y el formato es de primera”, manifestó.

Vale recordar que Sebastián Martínez interpretará a Rafael Méndez, el mismo personaje que Víctor Hugo Cabrera hizo famoso en la versión de la producción del año 2006. “Van a poder ver los valores del ser humano que se están perdiendo. Es un personaje de lo más profundo de mi ser”, afirmó Martínez al ser consultado por su papel.

CUÁNDO SE ESTRENA “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

La nueva versión de “Hasta que la plata nos separe” se estrenará este martes 10 de mayo a las 9:30 de la noche. En el elenco, destacan nombres como Carmen Villalobos, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía, Juliette Pardau, Fabián Ríos, Lorna Cepeda, Stephania Duque, Laura Flórez, Julián Arango, Marcela Benjumea, Alejandra Ávila, Julio Sánchez Cóccaro, Michelle Rouillard, entre otros famosos intérpretes.

El debut del remake de la recordada historia de Fernando Gaitán será al simultáneo en RCN Televisión y Telemundo y mantendrá la atmósfera de la primera trama, contextualizándola a los nuevos tiempos.