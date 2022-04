Sebastián Poza, hijo de los actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, ha sabido hacerse de un nombre en la televisión. Tras protagonizar “Soltero con hijas” en el 2019, Poza se ha revelado como una de las grandes promesas de la actuación mexicana. Sin embargo, parece que no todos creen que el joven artista de 18 años tenga como fuerte a la interpretación.

Una de estas voces, no sería otra que la de su propio padre. Hace unos días, Jorge Poza declaró que él consideraba que el fuerte de Sebastián no era la actuación, sino la música. Este testimonio llamó muchísimo la atención y se esperaba una pronta respuesta del hijo del actor de “La gata”. Por fin, Sebastián ha hablado y responde sobre la dirección de su carrera, luego de las aseveraciones de su progenitor.

A continuación, entérate más acerca de la respuesta que brindó Sebastián Poza tras las declaraciones de su padre.

SEBASTIÁN POZA RESPONDE A SU PADRE

Luego de escuchar los comentarios públicos que hizo Jorge Poza, quien aseguraba que prefería que su hijo se dedicara a la música antes que a la actuación, el joven actor ha respondido. Sebastián Poza actualmente participa en la segunda temporada de la telenovela “Corona de lágrimas” y ha concedido unas breves declaraciones a la prensa.

Tras ser consultado sobre las palabras de su papá, Sebastián reconoció que tiene conocimiento de que Jorge prefiere que sea músico.

El artista admitió que su padre prefiere verlo como músico (Foto: Sebastián Poza / Instagram)

“Sí, siempre me ha echado porras para la música y la verdad es que ya estoy en ese proceso de empezar mi música y me están apoyando muchísimo los dos (sus padres), como compositor, músico, intérprete, todo eso. De hecho, en redes sociales llego a subir cosillas de repente y estoy muy contento por la música que se está haciendo”, manifestó ante las preguntas de los periodistas.

Así, el actor de “Fuego ardiente” aclaró que tanto su padre como su mamá, Mayrín Villanueva, apoyan su carrera musical.

LA CARRERA MUSICAL DE SEBASTIÁN POZA

En una entrevista concedida a “Las Estrellas”, el artista ya había confesado, en el 2020, que uno de sus grandes sueños era dedicarse a la música.

“Me gusta mucho escribir mis propias canciones, de hecho, yo compongo canciones, así que me gustaría ser cantante. Si no fuera actor, escogería el camino de la música”, dijo en esa oportunidad.

En ese momento, manifestó que planeaba grabar un material discográfico que publicaría. “Terminando “Soltero con Hijas” quiero ir a un estudio de grabación y grabar unas cinco canciones para poderlas sacar al aire y en aplicaciones de streaming”, declaró al medio cuando tenía 16 años.

A menudo, Sebastián comparte con sus seguidores de Instagram su pasión por la música. Así, es recurrente encontrar videos donde el joven artista demuestra su talento vocal.

LAS DECLARACIONES DE JORGE POZA

Días antes, Jorge Poza, se sinceró sobre el talento demostrado por su hijo Sebastián frente a las cámaras. Así, declaró a la prensa que él creía que la actuación no era la vocación más sólida de su heredero.

“Yo siempre he dicho, y lo voy a decir, es un músico nato (...) Creo que su fuerte no es la actuación, ojalá me equivoque, ya el tiempo lo dirá”, dijo.

De esta manera, encendió todas las alarmas sobre la relación que mantenía con su hijo. Sin embargo, confesó que estaba orgulloso del talento musical de Sebastián.

“Hoy se está concentrando en ser un multiinstrumentista y es piano y es batería y bajo y es guitarra y lo que le des... Lo que le des toca, tal vez no con la estructura de la música, pero lo hace y lo hace muy bien. Tiene 18 años, creo que tiene toda la vida por delante, solo esperemos que sigamos existiendo ahí para jalar las patas cuando se necesite”, concluyó.

LA CARRERA ACTORAL DE SEBASTIÁN POZA

Si bien Sebastián Poza es un amante de la música, ha manifestado que deseó ser actor desde muy pequeño.

“Desde que tengo razón, yo siempre quise ser actor (…) Desde que abrí los ojos yo creo que se despertaron esas ganas de actuar, por ser alguien que no eres (...) De hecho, eso es algo que me encanta de la actuación, que puedo ser alguien totalmente distinto a lo que soy, puedo jugar y hacer cosas que no haces en la vida cotidiana”, indicó en una entrevista con Las Estrellas.

Su debut actoral fue en el 2016, cuando tenía 12 años. Allí, hizo su aparición en la ficción “Amo Despertar Contigo”, donde hizo el papel de ‘Mosquito’. Tras esto, el intérprete ha sido parte de producciones como “Fuego ardiente”, “Vencer El Pasado” y “Soltero Con Hijas”, entre otras.

¿QUIÉN ES SEBASTIÁN POZA EN “CORONA DE LÁGRIMAS 2″?

Actualmente, el joven actor se encuentra grabando “Corona de lágrimas 2″, telenovela que protagonizará Victoria Ruffo y cuyo nombre oficial podría ser “Corona de esperanza”. Poza interpretará a un personaje que no apareció en la primera parte de la exitosa producción.

“Hago un papel nuevo, es un papel que todavía no existía en la historia pasada, pero se llama Renato y es hermano de Rebeca, y vamos a ser los hijastros de Victoria Ruffo, Refugio”, dijo al ser consultado por la prensa.