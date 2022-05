Son dos de las parejas de reggaetón y música urbana más referenciadas en la actualidad pero de acuerdo a su colega y amigo, todo sería una ficción. Sebastián Yatra, el cantante de “Ya no tiene novio”, hizo una revelación frente a la celebridad argentina Susana Giménez que ha dejado al ambiente de la música y la farándula preocupados. ¿Realmente Camilo y Rauw Alejandro no están enamorados, respectivamente, de Evaluna Montaner y Rosalía?

El artista natural de Medellín, que ha trabajado canciones en colaboración tanto con Camilo como con Rauw, hizo esta revelación en una charla distendida y fuera de cámaras con la presentadora argentina mientras cenaba en un elegante restaurante.

Es más, Sebastián Yatra -que alcanzó éxito internacional con su sencillo “Traicionera”- no se percata en ningún momento que una cámara -visiblemente oculta- los está grabando a él, Giménez y el resto de acompañantes que departía una agradable cena.

SEBASTIÁN YATRA SEÑALA QUE CAMILO Y RAUW NO ESTÁN ENAMORADOS DE EVALUNA Y ROSALÍA, RESPECTIVAMENTE

En medio de la cena, y mientras Sebastián Yatra toma un vino, Susana Giménez le pregunta si es cierto lo que acaba de decir -esa parte de la conversación no se tiene registrada- y el artista colombiano, en confianza y sabiéndose que solo los presentes en la mesa lo oyen, le hace la siguiente confesión.

“¿Es cierto lo que me dijiste?”, le consulta Giménez, a lo que Yatra replica: “Sí... Ni Camilo ni Rauw están enamorados”. “Yo no lo puedo creer”, expresa la argentina, mientras el cantante de 27 años agrega: “Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión...”. Luego la grabación se corta.

Horas después, Rauw Alejandro compartió en su cuenta de Twitter un par de emojis riéndose, algunos usuarios lo tomaron como burla a los comentarios de Yatra mientras otros aseguraron que se trataba de una broma entre los artistas.

Pillan a Sebastián Yatra diciéndole a Susana Giménez que Rauw Alejandro no está enamorado de Rosalía:



"Ni Camilo ni Rauw... están enamorados... Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión..." pic.twitter.com/O6yyPD2G5m — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) May 25, 2022

SEBASTIÁN YATRA ACLARA LO QUE DIJO SOBRE QUE CAMILO Y RAUW ALEJANDRO

Ante la lluvia de comentarios y cuestionamientos que empezaron a pulular las redes sociales, el cantante colombiano de 27 años se encargó de aclarar el tema a través de su cuenta de Instagram. Allí, con un video dio su “descargo”.

“Sorry, @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor. Los quierooo”, escribió Yatra junto a la promoción de su nueva canción en la que precisamente hace referencia a Camilo y Rauw en su letra. Es decir, todo se trató de una forma de publicitar el nuevo sencillo del intérprete.