“Secretos de familia” (”Yargi”) estrenó su capítulo 15 en Antena 3 el pasado domingo. En ese sentido, la telenovela turca nos dejó algunas escenas memorables sobre la historia de los personajes de Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu y compañía.

Tras los sucesos de episodios anteriores, esta vez vimos cómo Ceylin vivió sus primeras horas en prisión, cuál fue el gran sacrificio que hizo Ilgaz para ayudar a la mujer que ama, entre otros hechos claves.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre 5 cosas que pasaron el domingo 15 de enero del 2023 en “Secretos de familia”, producción que se transmite a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “SECRETOS DE FAMILIA” EL DOMINGO 15 DE ENERO?

1. Ceylin es trasladada a prisión

Ceylin tiene muchas dudas sobre la muerte de Engin. No recuerda nada de ese momento y no está segura de ser inocente. Al no declarar a su favor, es enviada a prisión preventiva.

Ilgaz, por su parte, está convencido de sus sentimientos hacia la abogada y, aún así sea hallada culpable, él la apoyará siempre. “Pase lo que pase. Te quiero”, le dice a nuestra protagonista al despedirse.

2. Seda acusa a Yekta de asesinato

Seda es la tía y defensora del fallecido Engin. Ahora que el joven ha sido asesinado, ella no sospecha de Ceylin, sino de Yekta. Según su punto de vista, él lo envenenó y, al no poder salirse con la suya, mató al joven en el bosque.

El hombre se ofende ante esta acusación y le aclara que, pese a que no tenían la mejor relación, jamás atentaría contra su propio hijo.

3. Ceylin recibe la visita de Ilgaz

Ceylin pasó sus primera horas en prisión bastante desanimada, hasta que le anuncian que ha recibido una visita. Entonces, descubre que Ilgaz la está esperando y la chica rompe al llanto.

El fiscal señala que no soporta verla así, por lo que debe hacer el intento de recordar todo lo que pasó aquella trágica noche. Él simplemente quiere liberarla y tener la posibilidad de iniciar una vida como pareja.

4. Ilgaz enfrenta a Pars

Ilgaz está desesperado por saber más acerca de la situación legal de Ceylin. Por ello, se presenta a la oficina de Pars y exige tener información. No como fiscal, sino como el esposo de la sospechosa.

Al escucharlo, Pars se niega a revelarle algo importante y sugiere que se contrate a un abogado.

5. Ilgaz renuncia a su cargo

En estas circunstancias, Ilgaz se da cuenta de que pueden destituirlo del cargo por estar tan involucrado en el caso de Ceylin. En ese sentido, decide renunciar a ser fiscal. “Cuelgo la toga antes de deshonrarla”, le comenta a su padre.

Él está dispuesto a sacrificar su carrera, con tal de salvar a la mujer que ama. ¿Podrá sacarla de la cárcel? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

ASÍ PUEDES VER “SECRETOS DE FAMILIA” EN ESPAÑA

La telenovela turca “Secretos de familia” puede verse cada domingo, a través de Antena 3 en España, desde las 22:00 horas (hora local).

También puedes observar las recientes entregas de la serie desde la plataforma Atresplayer Premium. Solo necesitas de una suscripción para disfrutar de los episodios, adelantos exclusivos y material adicional de la ficción.