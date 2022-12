“Secretos de familia” estrena su capítulo 9 el domingo 4 de diciembre, para mostrar lo que pasará finalmente con Engin, quien terminó culpando a Yekta por la muerte de Inçi. El joven declaró en contra de su padre durante su audiencia, dejando a todos sorprendidos. Esto obligará a que Ceilyn e Ilgaz tomen otras medidas para que el asesino no sea liberado.

El caso parecía resuelto pero el homicida ha hecho una vuelta de tuerca al inculpar a su pariente y, para esto, ha sumado la versión de Laçin, su madre, quien hará lo que sea para que su pequeño no pise la cárcel, así eso signifique el sacrificio de su esposo.

De esta manera, todo vuelve a estar en contra para la abogada, quien busca justicia por el crimen de su hermana. La mujer rompió varias reglas éticas para tener una acusación fuerte en contra de quien consideraba un amigo de la infancia. Hasta se casó con Ilgaz para evitar que entorpecieran su investigación propia.

¿Qué sucederá ahora en “Secretos de familia”? Engin puede quedar libre si los protagonistas no hacen nada al respecto. Conoce aquí lo más importante que se verá en la telenovela turca “Yargı” durante este domingo por la señal del canal de televisión Antena 3 de España.

5 MOMENTOS IMPORTANTES QUE SE VERÁN EN “SECRETOS DE FAMILIA” EL 4 DE DICIEMBRE

5. Buscar una nueva prueba

Ceilyn e Ilgaz tendrán que buscar una nueva pista para que Engin no quede en libertad junto a Yekta luego de culpar a este último de haber asesinado a Inçi. Pars ganará un día de cárcel para el joven al provocar que el acusado lo golpee en el rostro. Ese será el tiempo límite que tendrá la pareja de esposos para hallar algo contundente para el caso.

4. Yekta echa a Laçin de su casa

Mientras que Yekta echará de su casa a Laçin después de que ella se sumara a la acusación de su hijo Engin. El hombre no le perdonará la traición y, cuando regrese a su casa, la botará de la peor manera. La mujer deberá irse a la calle y, al ver que tiene todas las tarjetas bloqueadas, por lo que no podrá pagar un hotel, se irá a la comisaría para dormir mientras espera la liberación de Engin.

3. La justificación de Osman

En otro momento, Osman le contará a Parla su verdad detrás de la infidelidad que ha cometido en contra de Aylín. El hombre le contará a su hija que lo hizo porque su madre ya no le presta atención desde la muerte de su hermano pequeño. A pesar de esto, dijo que todavía la ama, así no le crea. En tanto, Aylín le reprochará a Zümrüt la traición, le prometerá que no le dirá nada a su esposo si ella se aleja del suyo y, después, perdonará a Osman.

2. Desaparece el cuerpo de Zafer

Otro que seguirá en problemas será Metin cuando el cadáver de Zafer sea retirado del maletero de su auto. El hombre hará muchas llamadas a sus contactos y hará indagaciones propias sobre los fallecidos hallados en la zona, sin éxito y temiendo por la situación de Çinar. A pesar de sus esfuerzos, no podrá esclarecer quién ha robado el cuerpo del hombre que podría hacer que su hijo regrese a prisión.

1. Una grabación

Finalmente, Ceylin e Ilgaz encontrarán una pista sobre el homicidio. La pareja se enterará de que hay un hombre que grabó a la persona que tiró el cuerpo de Inçi a un contenedor. Irán detrás de la prueba definitiva y convencerán al desconocido de que le den la filmación. Lo conseguirán y correrán a la comisaría. Gracias a esa grabación, Pars tendrá la justificación perfecta para mantener encerrado a Engin por el crimen. Así, todo apuntará a que el caso se cerrará y los esposos se despedirán de una manera emotiva. ¿Ellos también terminarán su historia?

¿CÓMO VER “SECRETOS DE FAMILIA”?

“Secretos de familia” se estrenó en España el 9 de octubre por el canal de televisión Antena 3 y se emite en el horario de las 22:00 horas durante los domingos. La telenovela turca también se puede ver de manera online y en directo por la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

¿DE QUÉ TRATA “SECRETOS DE FAMILIA”?

La telenovela “Secretos de familia” comienza cuando Ilgaz, un respetado fiscal, interpretado por Kaan Urgancıoğlu; y Ceylin, quien es encarnada por Pınar Deniz, una joven aspirante a abogada, se cruzan en un caso de asesinato y se ven obligados a trabajar juntos para descubrir al verdadero culpable del crimen. El acontecimiento provocó un cambio irreversible en la vida de ambos.

Ilgaz aprendió y adoptó todos los principios como la honestidad, el honor y el respeto de su padre. Ceylin, por otro lado, es una abogada imprudente que no conoce límites cuando se trata de reglas, y hace su trabajo de acuerdo con sus propias reglas. Ceylin e Ilgaz tienen un gran conflicto debido a esto. Más tarde, se encontrarán en una bola de misterio que se remonta a las familias de ambos. ¿Cuáles serán esos secretos? MÁS DETALLES AQUÍ.