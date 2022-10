Las telenovelas turcas continúan imparables en España. Una de ellas es “Secretos de familia”, un drama de investigación criminal que dará mucho que hablar por su gran historia. Allí se puede ver la participación de la actriz Pinar Deniz, quien ha sido parte de importantes producciones en su país. Conoce aquí un poco más de ella.

“Yargi”, nombre original de la telenovela, fue estrenada en septiembre del 2021 en Turquía y rápidamente consiguió tener importantes niveles de sintonía. Fue así como pudo llegar a transmitirse en más de 20 países.

En esta telenovela protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz también encontramos a reconocidos actores como Uğur Aslan, Merve Ateş, Mehmet Yılmaz Ak, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, entre otros.

Precisamente, Pınar Deniz es un rostro conocido en el mundo de la actuación y su participación ha sorprendido al público.

A ella se le ha podido ver en producciones como “Beyaz Show”, “Günebakan”, “Sil Baştan”, entre otras, la cuáles han conquistado al público.

Pınar Deniz protagoniza la telenovela "Secretos de familia" (Foto: Pınar Deniz / Instagram)

¿QUIÉN ES PINAR DENIZ?

Pınar Deniz nació el 4 de noviembre de 1993 en Adana (Turquía).

Desde pequeña demostró un gran talento para la actuación y tras culminar sus estudios secundarios ingresó a la Universidad de Estambul donde estudió Relaciones Públicas.

Sus primeros trabajos los realizó en el mundo del modelaje y demostró su profesionalismo en las pasarelas.

Pero Pınar Deniz vio su futuro en el mundo de la actuación y en el 2011 tuvo la oportunidad de participar en la telenovela “O Ses Türkiye” donde obtuvo un papel secundario. Pero fue en el 2014 cuando se hizo muy conocida con el drama “Sil Baştan”.

Su popularidad y fama llegaría con “Vatanım Sensin” (2016) donde interpretó a Yildiz, convirtiéndose así en una actriz destacada. Pero con el pasar del tiempo llegarían más producciones en las que resaltó y se ganó el aplauso del público.

FICHA PERSONAL DE PINAR DENIZ

Nombre : Pınar Deniz

: Pınar Deniz Fecha de nacimiento : 4 de noviembre de 1993

: 4 de noviembre de 1993 Lugar de nacimiento : Adana (Turquía)

: Adana (Turquía) Edad : 29 años

: 29 años Nacionalidad : turca

: turca Profesión : actriz

: actriz Debut en la actuación: 2011

2011 Altura: 1,67 m

Pınar Deniz actualmente tiene 29 años (Foto: Pınar Deniz / Instagram)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE PINAR DENIZ?

En septiembre del 2022 todo el mundo quedó sorprendido cuando se conoció la relación entre la actriz turca Pınar Deniz y el actor Kaan Yıldırım.

La información emitida por la revista ¡Hola! precisa que la pareja atraviesa por buen momento, aunque todavía no han pensando en el matrimonio.

Los novios se muestran muy felices en las fotografías de sus redes sociales las cuáles han tenido miles de comentarios por parte de sus fans.

Como se recuerda, anteriormente Kaan Yıldırım mantuvo una relación con Hande Erçel, la protagonista de “Love is in the Air”.

PINAR DENIZ EN “SECRETOS DE FAMILIA”

En la telenovela “Secretos de familia”, la actriz Pınar Deniz interpreta a Ceylin Erguvan, una abogada que con el tiempo conoce a Ilgaz; sin embargo, los distintos casos de justicia los involucrarán.

Pero Ilgaz se ganará la confianza de Ceylin y le pedirá que ayude a sacar a su hermano de la cárcel luego de ser acusado de asesinato.

"Yargı" es una telenovela turca también conocida en varios países como "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapim)

TELENOVELAS DE PINAR DENIZ

“O Ses Türkiye” (2011)

“Sil Baştan” (2014)

“Beyaz Yalan” (2015)

“Günebakan” (2015)

“Vatanım Sensin” (2016)

“Beyaz Show” (2017)

“Kardeşim Benim 2″ (2017)

“Bir Deli Rüzgar” (2018)

“Amor 101″ (2020)

“Kırmızı Oda” (2021)

“Yargı” (2021)

Aşkın Kıyameti” (2022)

FOTOS EN INSTAGRAM DE PINAR DENIZ

