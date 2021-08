Selena Gomez vuelve a sorprender a su legión de fanáticos con “999” un nuevo sencillo en el que canta 100% en español junto al colombiano Camilo, y que llega luego de su más reciente éxito “Baila Conmigo” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

Esta nuevo single, que une las melódicas voces de ambos artistas, es una balada con toques de pop urbano que refresca el sonido del tema. Las inigualables voces de los cantantes se mezclan perfectamente con los matices orgánicos de la guitarra acústica del colombiano Camilo.

“Camilo es un compositor y cantante fantástico que lleva con orgullo exponer sus verdaderas emociones y sentimientos, con lo que conectamos de inmediato. No podría estar más emocionada de colaborar con él”, dijo la estrella estadounidense sobre esta colaboración.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad que representa para mí y para mi carrera, una canción tan preciosa como esta, con una artista al que respeto y he seguido durante tanto tiempo. No lo podía creer porque hace apenas dos o tres años me preguntaron en una entrevista con quien soñaba con hacer una canción y mi respuesta fue, ‘con Selena Gomez’ y ahora es una realidad”, agregó el colombiano.

La canción está producida por Edgar Barrera, ganador de los premios Grammy y Latin Grammy, junto con A.C. y el propio Camilo, quien reveló que fue escrita “pensando en la sonoridad” de la voz de su compañera y “no existiría si no fuese creada soñando con esta colaboración”.

En tanto, el videoclip -que fue dirigido por Sophie Muller y filmado en Los Ángeles (California)- presenta al dúo en un entorno “visualmente natural”, que coincide con el “estilo simple y orgánico” de la canción, que llega vía Interscope Records, la plataforma de difusión multigéneros que forma parte de Universal Music Group.

Recordemos que en marzo de este año, cuando Selena Gomez estrenó su álbum “Revelación”, el cual trabajó de la mano del reconocido productor latino Tainy, aseguró que le “encantaba” cantar en español.

“Me encanta cantar en español. Es un idioma hermoso. Me siento diferente cuando canto en español, me lleva a otro mundo en mi mente. Hay algo muy atractivo para mí cuando canto en español”, manifestó en aquella oportunidad.

VIDEO RECOMENDADO

Mike Bahía se sube al techo de su auto para cantarle a sus fans

Mike Bahia canta para fans