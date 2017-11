El Señor de los Cielos: Fernanda Castillo se aleja de su papel de 'Mónica Robles' [VIDEO]

Fernanda Castillo demuestra ser versátil. La actriz de 'El Señor de los Cielos' anunció que se alejará de su papel de 'Mónica Robles', que tanto la hizo popular en los últimos años, y desató la preocupación entre los fans de la serie de Telemundo por esta decisión.

Fernanda Castillo es muy admirada por su sensual papel en la popular serie de Telemundo 'El Señor de los Cielos', en la que participa desde su estreno en el 2013 y con la que ha ganado seguidores al rededor del mundo.

A pesar del buen éxito de la serie, Fernanda Castillo no se queda en su zona de confort. La actriz anunció muy contenta su primer protagónico en cine con la película 'Una Mujer Sin Filtro', que se estrenará en enero de 2018.

Fernanda del Castillo Fernanda del Castillo Fernanda del Castillo

En esta cinta, Fernanda Castillo interpretará a "Paz", una mujer muy amable a la que tratarán como si no valiera nada. De esta forma demuestra su versatilidad y evolución actoral.

"Estoy muy emocionada y contenta. Estoy anhelando que la gente me pueda ver en otra cosa que no sea 'Mónica Robles', en otro look, en otro género", declaró a la prensa.

"Se encuentra reprimida ante la idea de que para caer bien, tiene que hacer lo que los demás quieran. Hasta que un día se siente tan mal que acude con un brujo en el mercado de Sonora y le pide que la cure, pero literal, se queda sin filtro", agregó.